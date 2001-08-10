Тихоокеанское
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17 Февраля 2023
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11:03, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Александровск-сахалинские партийцы и молодогвардейцы собрали книги для библиотек Донбасса

Александровск-сахалинские партийцы и молодогвардейцы собрали книги для библиотек Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сбор книг прошел в рамках традиционной акции «Дарите книги с любовью».

VII общероссийская акция «Дарите книги с любовью» проходила на базе модельной детской библиотеки МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» с 7 по 14 февраля. Она завершилась в Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Члены местного отделения партии «Единая Россия» и  молодогвардейцы приняли активное участие в гуманитарной акции.  Всего было собрано более 150 книг художественной и научно-познавательной направленности. В рамках регионального проекта «Сопричастность» собранные книги для детей в ближайшее время будут переданы в подарок библиотекам новых регионов России, фонды которых нуждаются  в обновлении и пополнении. 

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