Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2023
Сейчас 10:34
74,21|79,57|66,91
Мэр Поронайского городского округа провел встречу с населением села Гастелло
11:41, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие в интеллект-игре «История украшений и ювелирный этикет»"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развлекательная интеллектуальная игра пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 февраля. Начало в 11.00.

Участникам мероприятия расскажут о тонкостях ювелирного этикета, о том, кто первым начал украшать себя, о самых необычных украшениях разных эпох, современности и будущего.

Встреча пройдет в зале заседаний (1-ый этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-45.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?