У Чехов-центра появится малая сцена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова появится малая сцена. Она расположится в здании кинотеатра «Комсомолец», находящегося в Южно-Сахалинске на пересечении улиц Ленина и Сахалинской. 16 февраля он закроется на реконструкцию, в результате которой будут усовершенствованы акустические характеристики помещения, переоборудовано сценическое пространство и зрительный зал, приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование.

«Это широко распространенная практика в российских театрах, когда малая сцена располагается в отдельно стоящем здании. Уверена, что это будет центр притяжения не только для любителей театра, но и для островной молодежи, - отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – Уже сегодня ведется обстоятельная работа специалистами Чехов-центра по разработке проекта переоборудования кинозала в современную многофункциональную площадку. Благодаря воплощению сцены-трансформера как универсального театрального помещения, с возможностью перестраивать зал под задачи современного театра, на новой сцене Чехов-центра могут проходить не только спектакли, но и концерты, квартирники, перформансы, творческие лаборатории, арт-колаборации».

На сегодняшний день спектакли островного театра играют на нескольких площадках, расположенных в Чехов-центре: Большая сцена (585 мест), Черный зал (44 места), фойе 2-го этажа театра (120 мест). Также постановки малой формы показывают, выстраивая зрительный зал на самой сцене. Их вместимость от 70 до 116 мест.

Директор Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова Татьяна Корнеева отметила, что театральная общественность долго ждала появления второй полноценной сценической площадки Чехов-центра: «На сегодняшний день постановки малой формы очень востребованы, многие сахалинцы годами не могут приобрести билеты на «Тестостерон», «Экстремалы», «Старшего сына». Это связано не только с популярностью самих спектаклей, но и с небольшим количеством посадочных мест в Чёрном зале. После переоборудования здания «Комсомольца» под театральную площадку и переноса наших хитов на новую малую сцену Чехов-центра, количество зрителей сможет вырасти в пять раз за один показ».

«Комсомолец» - первый кинотеатр на 330 мест, построенный в Сахалинской области 1950-ые годы. Фактически он начал действовать уже с 1954 года, выполняя планы по количеству зрителей и валовому сбору. Сеансы художественных фильмов проводились в фойе, а для показа хроникальных короткометражных фильмов днем был открыт малый зал. В связи с многочисленными сложностями официально здание «Комсомольца» было поставлено на баланс лишь 18 сентября 1957 года. В 1960-1980-е годы кинотеатр был очень востребованным местом проведения досуга. В нем не только показывали фильмы, но и устраивали выставки, проводили кинопанорамы. В 2004 году была проведена реконструкция учреждения. Число посадочных мест сократилось до 172. В 2006 году здание кинотеатра «Комсомолец» вошло в состав Чехов-центра как отдел хранения и проката фильмов, а в 2009 - стало структурным подразделением созданного тогда Сахалинского кинодосугового объединения.