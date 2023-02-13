Экс-амурчанин поучаствовал в шоу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 13 февраля, на канале СТС состоится премьера экстремального шоу «Суперниндзя» (16+). Участники должны пройти сложнную полосу препятствий, чтобы побороться за главный приз, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на irk.aif.ru. В их числе — экс-амурчанин Дмитрий Ривер. Он предстанет перед зрителями в образе кота. Сейчас молодой человек живет в Иркутске.



«Я родился в небольшом поселке в Амурской области, и там просто заниматься спортом уже было круто. Больше всего люблю футбол, баскетбол, волейбол и регби. Но особое место в моей жизни занимает именно баскетбол. Я талисман БК «Иркут» с 2016 года», — рассказал Дмитрий.



Идея принять участие в шоу «Суперниндзя» пришла Диме спонтанно. Он заполнил на сайте канала анкету, отправил фотографии и видео с тренировок. Ему перезвонили и пригласили в Москву на кастинг. Участвовать в шоу Дмитрий будет в образе кота Сайбера.



«Это же шоу, и нужно везти туда свое шоу. Костюм Сайбера создан специально, чтобы голова не слетела даже при самых сложных трюках, а глаза сделаны таким образом, что я все прекрасно вижу. Единственное, что пришлось изменить уже в процессе — это хвост, который пришлось «обрубить», — поделился Дмитрий.



На кастинге в Москве соорудили мини-полосу препятствий: нужно было выполнить прыжки в длину, в высоту, подтягивания и другие трюки. К шоу «Сайбер» готовился, занимаясь на скалодроме.



«Иногда приходилось снимать его перчатки-«лапы», потому что руки потели, и я соскальзывал. Некоторые говорили — а ты и голову сними. Но нет: я сказал, что пришел на шоу в коте, и я хочу закончить его тоже в коте. А вот в следующем сезоне можно принять участие уже в образе самого себя», — рассказал Дмитрий.



Посмотреть на выступление кота Сайбера можно в понедельник, 13 февраля, на канале СТС.