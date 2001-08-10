Творческие сюрпризы в 2023 году готовит Южно-Сахалинский камерный оркестр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский камерный оркестр порадует своих слушателей серией тематических концертов, на которых поклонники классической музыки смогут насладиться творениями великих композиторов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, поддержку в развитии концертной деятельности оркестра и популяризации классической музыки оказывает администрация Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин, городской департамент культуры и туризма.

Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян, этот год будет ознаменован 150-летним юбилеем русского композитора, дирижера, пианиста Сергея Рахманинова. Масштабный цикл концертов стартует 1 апреля — в день его рождения.

На сцене прозвучат знаковые произведения композитора: кантата «Весна» и каватина «Алеко» - фрагмент из одноименной оперы. В программу также войдут творения других великих авторов, которые сыграли важную роль в жизни и творчестве Рахманинова.

- Известная история, когда уже зрелый мастер Петр Ильич Чайковский предложил молодому, только окончившему консерваторию Рахманинову совместное исполнение на одной сцене. Уже тогда Чайковский очень высоко оценил творчество юного Рахманинова. И опера «Иоланта» Чайковского и «Алеко» Рахманинова прозвучали в одном концерте, - рассказал Тигран Ахназарян.

Так, музыка Рахманинова будет идти лейтмотивом на протяжении всего концертного сезона. Прозвучат все его фортепианные концерты, большинство его симфонических произведений.

Помимо этого, в областной столице пройдут и праздничные концертные программы. К Международному женскому дню готовится яркое выступление оркестра — в программу войдут красочные и романтические композиции. Сюрпризом для ценителей музыки станет выступление одного из лучших скрипачей мирового уровня Графа Муржи (г. Москва). Он сыграет концерт Арама Хачатуряна, которому в этом году также исполнилось бы 120 лет.

В мае Южно-Сахалинский камерный оркестр традиционно даст серию концертов, посвященных Дню Победы.

Осенью, параллельно с юбилеем Рахманинова, состоится масштабный VI юбилейный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Звезды Эвтерпы», в рамках которого прозвучат все авторские версии программ, созданные Тиграном Ахназаряном в разные годы. Они будут сочетать музыку и литературу. Например, слушатели смогут насладиться сказкой «Спящая красавица» на музыку одноименного балета Петра Чайковского с мультимедийным сопровождением, также будут представленные такие творческие тандемы, как произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на музыку из одноименных балета Сергея Прокофьева и увертюры-фантазии Петра Чайковсковского, соединятся и музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», «Приключения Чиполлино» Джанни Родари и музыка из балета «Чиполлино» Карэна Хачатуряна. Также готовится премьера новой авторской версии концерта, тематика которой будет тесно связана с Сахалином.

В этом году серия симфонических концертов будет проходить на разных площадках, в том числе и в городком парке. Мероприятия проводятся при поддержке администрации Южно-Сахалинска.

Так, концерты мировой классической оркестровой музыки «Променад по очаровательной Вене» Южно-Сахалинский камерный оркестр представит уже 10 и 11 февраля. С актуальной информацией о предстоящих мероприятиях можно будет ознакомиться на официальном сайте Южно-Сахалинского камерного оркестра https://sakh-orch.ru/.

По вопросам приобретения билетов или получения пригласительных можно обращаться по телефонам: 300-518, 7-962-416-36-89.