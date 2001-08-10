Творческие сюрпризы в 2023 году готовит Южно-Сахалинский камерный оркестр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский камерный оркестр порадует своих слушателей серией тематических концертов, на которых поклонники классической музыки смогут насладиться творениями великих композиторов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, поддержку в развитии концертной деятельности оркестра и популяризации классической музыки оказывает администрация Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин, городской департамент культуры и туризма.
Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян, этот год будет ознаменован 150-летним юбилеем русского композитора, дирижера, пианиста Сергея Рахманинова. Масштабный цикл концертов стартует 1 апреля — в день его рождения.
На сцене прозвучат знаковые произведения композитора: кантата «Весна» и каватина «Алеко» - фрагмент из одноименной оперы. В программу также войдут творения других великих авторов, которые сыграли важную роль в жизни и творчестве Рахманинова.
- Известная история, когда уже зрелый мастер Петр Ильич Чайковский предложил молодому, только окончившему консерваторию Рахманинову совместное исполнение на одной сцене. Уже тогда Чайковский очень высоко оценил творчество юного Рахманинова. И опера «Иоланта» Чайковского и «Алеко» Рахманинова прозвучали в одном концерте, - рассказал Тигран Ахназарян.
Так, музыка Рахманинова будет идти лейтмотивом на протяжении всего концертного сезона. Прозвучат все его фортепианные концерты, большинство его симфонических произведений.
Помимо этого, в областной столице пройдут и праздничные концертные программы. К Международному женскому дню готовится яркое выступление оркестра — в программу войдут красочные и романтические композиции. Сюрпризом для ценителей музыки станет выступление одного из лучших скрипачей мирового уровня Графа Муржи (г. Москва). Он сыграет концерт Арама Хачатуряна, которому в этом году также исполнилось бы 120 лет.
В мае Южно-Сахалинский камерный оркестр традиционно даст серию концертов, посвященных Дню Победы.
Осенью, параллельно с юбилеем Рахманинова, состоится масштабный VI юбилейный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Звезды Эвтерпы», в рамках которого прозвучат все авторские версии программ, созданные Тиграном Ахназаряном в разные годы. Они будут сочетать музыку и литературу. Например, слушатели смогут насладиться сказкой «Спящая красавица» на музыку одноименного балета Петра Чайковского с мультимедийным сопровождением, также будут представленные такие творческие тандемы, как произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на музыку из одноименных балета Сергея Прокофьева и увертюры-фантазии Петра Чайковсковского, соединятся и музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», «Приключения Чиполлино» Джанни Родари и музыка из балета «Чиполлино» Карэна Хачатуряна. Также готовится премьера новой авторской версии концерта, тематика которой будет тесно связана с Сахалином.
В этом году серия симфонических концертов будет проходить на разных площадках, в том числе и в городком парке. Мероприятия проводятся при поддержке администрации Южно-Сахалинска.
Так, концерты мировой классической оркестровой музыки «Променад по очаровательной Вене» Южно-Сахалинский камерный оркестр представит уже 10 и 11 февраля. С актуальной информацией о предстоящих мероприятиях можно будет ознакомиться на официальном сайте Южно-Сахалинского камерного оркестра https://sakh-orch.ru/.
По вопросам приобретения билетов или получения пригласительных можно обращаться по телефонам: 300-518, 7-962-416-36-89.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:44 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты за воду в феврале
09:40 Сегодня Почти 160 тонн наваги, камбалы, трески и другой рыбы продали в Сахалинской области в январе
14:57 Сегодня Сахалинец продал машину, а потом написал заявление об ее угоне
10:54 Сегодня При тушении пожара в Охе обнаружено тело местного жителя
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?