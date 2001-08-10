Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
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11:36, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-тесте, посвященном Дню российской науки

Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-тесте, посвященном Дню российской науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей островного региона пройти онлайн-тест "Великие научные открытия", приуроченный ко Дню российской науки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Тест включает в себя 23 тематических вопроса и будет доступен до 28 февраля.

Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-40.

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