Юных сахалинцев зовут принять участие в конкурсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юных сахалинцев приглашают принять участие в конкурсах "Чеховианы" музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали в музее ТИА "Острова".

«Чеховиана» – это цикл творческих конкурсов, который по традиции проводит музей. Сотни ребят из детских садов, школ, колледжей и техникумов ежегодно показывают свои таланты в рисовании, выразительном чтении, театральном исполнении, а также показывают интеллектуальные достижения в турнирах настольных игр. Мероприятия проводятся при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

С 2017 года ежегодная премия «Гран-при» вручается активному образовательному учреждению области, занявшему наибольшее количество призовых мест по итогам всех конкурсов «Чеховианы».

Все участники получают сертификаты, а победители – памятные призы от музея. Подведение итогов и торжественное награждение состоятся 26 апреля в ККЗ «Октябрь».

Полная информация размещена в Положении о «Чеховиане» на сайте музея.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить по телефону: +7 (4242) 43-65-09