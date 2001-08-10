Южносахалинская городская библиотека знакомит сахалинцев с произведениями земляков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учреждение в 2022 году победило в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, направленном на поддержку проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. Заявки подавали творческие команды со всей страны, в том числе Центральная городская библиотека им. О. Кузнецова. В итоге учреждение получило грант в размере около полумиллиона рублей и реализовала проект «Литературная премия им. Олега Павловича Кузнецова», рассказали ТИА "Острова" в библитеке.

Библиотекари, учредив премию, издали три книги. Каждая из них тепло встречена сахалинцами и вызывает большой интерес, отмечают в библиотеке. Их безвозмездно получили библиотеки и музеи региона, подавшие заявки.

Первая книга - дебют сахалинского автора Виктории Цой «Когда я буду морем» - это первое художественное осмысление исторической судьбы сахалинских корейцев в ХХ веке.

Вторая книга – монография кандидата исторических наук Марины Гридяевой «Походная фотография» - о фотографическом наследии участников научных экспедиций на Сахалин и Курильские острова в первые послевоенные годы. Каждая из этих книг вышла тиражом 500 экземпляров.

Третье издание - сборник архивных материалов «Юрий Валентинович Кнорозов: вклад в изучение айнов (Курильские экспедиции)» - выпущено в рамках специального приза в партнерстве с Музеем археологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

- В 2022 году в соответствии с Указом Президента России отмечалось 100- летие со дня рождения ученого Юрия Кнорозова, основателя советской школы майянистики. Оказывается, что он девять раз был на Курилах, где расшифровывал пиктограммы айнов. Мы сочли нужным в рамках спецприза издать книгу о проделанной им работе. Отмечу, издание было представлено в прошлом году на полиграфической выставке-ярмарке «Печатный двор» во Владивостоке, где завоевало бронзовую медаль. Книга о Кнорозове вышла очень маленьким тиражом - всего 50 экземпляров - и поступила очень точечно в библиотеки, музеи, можно сказать, является библиографической редкостью, - рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» Ольга Бородина.

Как поделилась заведующая отделом социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы Центральной городской библиотеки Лидия Кисенкова, проект «Литературная премия имени Олега Павловича Кузнецова» стал продолжением конкурса «Книга года», который библиотека учредила в 2012 году. В его рамках наградой для сахалинских авторов является издание их произведений, а читатели, в свою очередь, открывают для себя талантливых земляков.

Кроме федерального гранта, в 2022 году Центральная городская библиотека им. О. Кузнецова получила поддержку от муниципалитета, выиграв грант «Мы и наш город» в размере 100 000 рублей. Благодаря чему тиражом 300 экземпляров был издан сборник литературных мемуаров Инны Фидяниной-Зубковой «Сахалинские каторжанки». В библиотеке отмечают - книга постоянно у кого-то на руках и имеет необыкновенный успех.

- Она о тех жителях Сахалина, которые осваивали его после войны, их трудностях, радостях, здесь именно о людях. Многие сахалинцы старшего возраста, взяв книгу в руки, говорили - ничего себе, это про нас! - отмечает директор муниципального учреждения Ольга Бородина.

Сотрудники отмечают, что жизнь в стенах библиотеки - насыщенная. Регулярно проводятся тематические мероприятия, встречи с читателями. В скором времени обновится сайт учреждения, на котором уже сейчас можно найти выпуски подкаста «Книжный Южный» - аудиоблоги, из которых можно узнать о новинках (https://ys-citylibrary.ru/page/podcast/), буктрейлеры и многое другое. Кроме того, при учреждении 10 лет назад было создано издательство «Островная библиотека», на базе которого регулярно выпускается литературно-познавательный журнал «Слово», освещающий развитие литературного процесса на островах.