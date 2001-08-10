Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2023
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13:51, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают поучаствовать в диктанте памяти Гайдая

Сахалинцам предлагают поучаствовать в диктанте памяти Гайдая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует жителей и гостей островной столицы о возможности участия в проекте Гайдай-диктант «Помедленнее, я записываю», посвященного вкладу Леонида Иовича в развитие русского языка. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив «ГайдайЦентр», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Диктант пройдет в режиме онлайн 11 февраля 2023 года с 10.00 до 12.00 по московскому времени. По словам организаторов, участникам Гайдай-диктанта предстоит написать необычный текст: автор детских книг и педагог Анна Масленникова «спрячет» в нем несколько цитат из фильмов Леонида Иовича. Задача – «вычислить» все крылатые фразы и правильно определить, из каких фильмов они «прилетели».

Кроме того, перед написанием диктанта филолог Лада Степанова проведет авторскую лекцию о крылатых фразах «Надо, Федя, надо!» (12+).

Партнеры и участники Гайдай-диктанта получат благодарственные письма от «ГайдайЦентра», а имена отличников (победителей) диктанта будут опубликованы на сайте проекта.

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