В Чехов-центре приступили к репетициям премьеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова начали репетировать новый спектакль «Только для женщин» (18+). Специально для работы над постановкой на остров приехал известный российский режиссер Михаил Заец, подаривший сахалинцам комедию «Дамский портной». Соавтором нового спектакля станет главный балетмейстер Чехов-центра Маргарита Красных. Декорации и костюмы для будущей постановки придумал художник Алексей Паненков.

Спектакль будет поставлен по легендарной пьесе Энтони МакКартена и Стивена Синклера «Ladies' Night» (материал предоставлен агентствами «Независимый театральный проект», Москва и «Сasarotto Ramsay & Associates Ltd., London). Эта история уже много лет безумно популярна во всем мире. Пьеса рассказывает о шестерых друзьях, которые потеряли работу и проводят вечера в дешевом баре, жалуясь друг другу на несчастную судьбу. Но их жизнь круто меняет реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из них, и вчерашние работники завода решают делать собственное стрип-шоу. Можно с уверенностью сказать, что спектакль «Только для женщин» станет украшением вечернего репертуара Чехов-центра.

Режиссер постановщик Михаил Заец считает, что «Только для женщин» – одна из самых кассовых комедий, которая идет в нашей стране: «В некоторых театрах постановка по этой пьесе с успехом держится в репертуаре десять-пятнадцать лет, и многие зрители по несколько раз приходят, чтобы ее посмотреть, зарядиться положительными эмоциями. История сама по себе очень смешная: бывшие рабочие завода, которые оказались безработными, вынуждены танцевать стриптиз. Однако, если копнуть глубже, окажется, что история не очень-то и веселая: ведь для того, чтобы выжить, как-то прокормить свою семью, людям приходится переступать через себя. То есть с одной стороны история очень смешная и легкая, а с другой – жизненная и актуальная».

Премьера комедии «Только для женщин» состоится 18 и 19 марта на большой сцене Чехов-центра.

Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах театра по телефону (4242) 42-52-62.