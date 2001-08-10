Сахалинцев приглашают на "Культурный перекресток"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый проект стартовал 20 января и продлится до конца года. "Культурный перекресток" - это экспериментальное социокультурное пространство с необычными концертами, "музыкальными квартирниками", поэтическими вечерами, "ожившими" выставками, танцевальными аренами, театрализованными программами, мастер-классами. Зрители и участники смогут познакомиться с новыми интересными людьми, стать соорганизаторами событий и приятно провести время в компании единомышленников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Открытие "Культурного перекрестка" состоится сегодня вечером в областном центре народного творчества (ОЦНТ). Право стать почетным первопроходцем творческого проекта досталось Ирине Иконниковой с ее новой музыкальной программой "Еще раз о любви". Ирина представит песни сахалинских авторов в стиле блюз, кантри, фолк, рок-н-ролл, французский шансон. Хореографический ансамбль "Сирин" под руководством Вероники Кац гармонично дополнит выступление певицы.
- Этот проект - отличная возможность поделиться своим творчеством с широкой аудиторией, получить обратную связь, выстроить новые контакты. В регионе достаточно авторов и исполнителей, которые стоят того, чтобы о них узнали как можно больше людей. И вот у нас появилась еще одна площадка для развития нашего общего культурного потенциала, - поделилась Ирина.
Следующий "Культурный перекресток", на котором все желающие смогут познакомиться с творчеством молодежной вокально-инструментальной группы "Bullit Band" из Холмска, запланирован на 18 февраля. Подробная информация о времени мероприятия будет размещена на сайте ОЦНТ: ocnt.sakhalin.gov.ru.
- Приятно видеть, как развивается культурная жизнь в регионе, реализуются творческие идеи, проводятся новые и яркие мероприятия, вызывающие искренний интерес у сахалинцев и курильчан, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Культурные мероприятия с участием сольных исполнителей и творческих коллективов из разных районов области планируется проводить не реже одного раза в месяц на сцене центра народного творчества. Зрители смогут посещать "перекрестки" бесплатно. В декабре планируется гала-концерт с лучшими выступлениями участников проекта за год.
Учредителем мероприятия является региональное министерство культуры и архивного дела, организатором выступает Сахалинский областной центр народного творчества.
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