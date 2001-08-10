В Южно-Сахалинске завершился муниципальный проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении нескольких месяцев в школах и детских садах областного центра юных южносахалинцев знакомили с народными традициями и русской культурой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заключительное мероприятие муниципального проекта состоялось в детском саду №22 «Ивушка». Воспитанникам дошкольного учреждения и ученикам начальной кадетской школы педагоги рассказали про обряд колядования и предложили ребятам поучаствовать в хороводе и святочных играх.

Муниципальный проект «Традиции. Духовность. Возрождение» стартовал в ноябре прошлого года. Его цель - приобщение детей к истокам русской национальной культуры. Также проект - это возможность наладить взаимодействие между детскими садами и школами в части программы духовно-нравственного воспитания детей.

За время действия проекта с традициями познакомились 900 юных южносахалинцев из 22 детских садов и 18 школ областного центра. В организации просветительской программы приняли участие порядка 140 педагогов. К подготовке мероприятий также были привлечены родители.

Специалисты департамента образования запланировали продолжение проекта. Темой нового этапа инициативы станут русские народные ремесла.