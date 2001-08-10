Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С новыми экспонатами и экспозициями Музея истории села Синегорск познакомились участники проекта Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в ходе очередной поездки. Особый интерес вызвала экспозиция, посвященная единственному найденному в 1934 году на территории Синегорска динозавру. Эта сенсационная находка была отправлена в Японию, а с 2017 года реконструированная модель скелета динозавра хранится в областном краеведческом музее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Кроме того, посетителям были представлены самые интересные и необычные аммониты, отпечатки вымерших моллюсков, найденные в этой местности. Экскурсию по экспонатам провела руководитель Музея Валентина Миненко. Также она рассказала, как оформляются экспозиции, какие экскурсии проводятся, какая работа ведется по приобщению к краеведению подрастающее поколение.

В завершение встречи гости пожелали дальнейшего процветания и развития музею.