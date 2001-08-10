В Южно-Сахалинске подготовили web-справочник, посвященный снежинке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Центральной городской библиотеке имени О.П. Кузнецова подготовили "зимний" web-справочник. Библиотекари Южно-Сахалинска начали выпускать электронные ресурсы по сезону. Для января с его метелями и снегопадами актуальна "Звезда кристальная" - издание по книжным и интернет-ресурсам, посвященным снежинке. Справочник включает перечень ссылок на статьи (в том числе научные), публикации, литературу, где содержится исчерпывающая информация о ледяном кристалле, рассказали ТИА "Острова" в библитеке.
Снежинка традиционно считается символом уникальности и неповторимости, а белый цвет всегда ассоциировался с чистотой и непорочностью. Витиеватые завитки символизируют энергию и великую созидательную силу природы, продолжение, стремление к мудрости и просвещению. Это природное явление увлекало людей с древности. К примеру, немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер в 1611 году написал трактат "О шестиугольных снежинках". А в Японии существует Музей снежинок имени Накая Утикиро, физика и натуралиста, который научился воспроизводить конфигурации льда в своей лаборатории. Снежинку можно найти на гербе десятков городов, ей посвящали произведения поэты Бальмонт, Адамович, Есенин, Рождественский и другие.
Справочник ориентирует в информации по теме как познавательного, так и прикладного характера. В нем собраны ссылки на видео, мастер-классы, уроки, занятия, сценарии, руководства, обучающие материалы и прочие интересные сведения, рекомендованные для организации досуга и семейного времяпрепровождения. Издание будет интересно не только специалистам для занятий с детьми, но и всем любознательным читателям.
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