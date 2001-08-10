Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин: киносеанс длиною в праздничные дни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии длинных новогодних каникул всегда появляется желание посмотреть легкие семейные комедии на тему Рождества и Нового года. У каждого из нас есть свой список любимых новогодних киноисторий, но всегда хочется открыть для себя что-то новое.
Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин предложил свою подборку не слишком знаменитых киноисторий для всей семьи - 6 фильмов про Новый год и Рождество, которые можно посмотреть на интернет-платформе KION от МТС.
Поклонники таланта актеров Виктора Логинова и Юрия Гальцева не должны пропустить комедию "Здравствуй, Дедушка Мороз!" (2021, 6+). Это история о том, как московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание - вернуть папу...
Это - типичный фильм об обыкновенном чуде, которое обязательно придет, если в него верить. Тут есть и "нехорошие" люди в лице мэра города и директора школы, есть и "добрые силы" в лице журналиста и его коллег. И во главе угла - мальчик Саша, сам принимающий участии в поиске собственного счастья.
Еще один российский фильм - "Счастье в конверте" (2019, 12+), объединил в себе три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений. И главная идея картины заключается в том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой ситуации.
Фильм получился очень сентиментальным, так что не удивляйтесь, если периодически при просмотре вы будете платочком смахивать скупую слезу. В картине снимались Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина. Да, это актеры малоизвестные, но в этом и прелесть, их воспринимаешь как просто людей из своего окружения, из-за чего им больше доверяешь.
Сергей Хамзин рекомендует посмотреть также две добрые итальянские картины. Первая - "10 дней с Сантой" (2020, 12+) режиссера Алессандро Дженовези. Герои фильма - Карло, Джулия и трое их детей, отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто...
В первую очередь, в этой картине покоряют замечательные виды заснеженных лесов, рек и гор. Их много встречается по пути из Италии в Швецию. А еще это - настоящее итальянское атмосферное кино, которое всегда было украшением нашего кинопроката. Радует, что до финальных титров не понятно где же в фильме выдуманное киноповествование, а где реальное. В картине снимались: Валентина Лодовини, Диего Абатантуоно, Анджелика Элли.
Еще один итальянский фильм от режиссеров Сальво Фикарра и Валентино Пиконе "Самое первое Рождество" (2019, 12+). Режиссеры картины исполнили и главные роли. Главный герой Сальво - убежденный атеист. Второй герой - отец Валентино, священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества...
С определенной натяжкой эту картину можно назвать исторической. Зритель становится очевидцем самого первого Рождества, когда на свет появился Иисус. Картина наполнена добром и оптимизмом, и оставляет после просмотра тёплые чувства. В комедии нет никакого пафоса и назидания, зато есть отличный юмор.
Комедия "Нянька на Рождество" (2018, 12+) - редкий образец германского рождественского кино. Главный герой - вор по имени Денис. Случайно он оказывается в роли сиделки у больного в инвалидном кресле. Он вынужден ухаживать за богатым бизнесменом и его внучкой, которая приехала навестить деда...
Веселых эпизодов в этой киноистории хватает. Каждый из трех героев в определенной степени потерялся в жизни. Но именно то, что они вместе, помогает понять, где же они допустили роковые ошибки и как их можно исправить... В фильме снимались Эмилио Сакрайя, Алекс Червинский, Иштар Эйсик.
Обращаем ваше внимание и на рождественскую киноисторию от датских кинематографистов - "Все ждут Рождество: Люси против Крампуса" (2018, 12+). По жанру это - сказка. Чтобы стать первой девочкой, принятой в школу Санта-Клауса, двенадцатилетняя Люсия должна найти лекарство от загадочной болезни, вызванной дьявольским Крампусом. Фильм получился довольно мрачноватым по визуальному ряду, но добрым по своей сути. В этой картине снимались Элла Теста Куск, Петер Сейер Винтер, Мартин Бух.
Совсем скоро наступит новый 2023 год, останутся позади хлопоты, праздничная суета, связанная с поисками подарков и приготовлением вкусных блюд. Наступит самое время позволить себе передохнуть, расслабиться на диване в кругу близких людей, посмотреть интересные фильмы. На просмотре кино зрители могут еще и экономить: оформляя подписку МТС Premium с онлайн-кинотеатром KION, можно получать доступ к современной библиотеке «Строки», в приложение МТС-Music с новогодними подборками музыки, блокировке спам-звонков, премиум-статус в интернет-гипермаркете OZON и другие выгодные услуги. Благодаря пакетному предложению это позволяет сэкономить более тысячи рублей ежемесячно.
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