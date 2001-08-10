Более 22 тысяч человек в районах области посетили передвижные выставки музея книги в уходящем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги работы передвижных выставочных проектов в районах подвели в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В 2022 году их посетило более 22 тысяч человек.
Самым масштабным и посещаемым проектом стал «Сахалин и Курилы: сквозь время», который открылся 2 января в рамках празднования 75-летия Сахалинской области. Данная выставка работала в Южно-Сахалинске, а потом отправилась в районы островного края. Ее увидели жители Невельского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Охинского, Ногликского, Смирныховского, Курильского, Томаринского, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Поронайского районов.
Также в Корсакове, Долинске, Холмске и Невельске работали выставки «Рисунки оленевода» Василия Соловьёва, «Лосось, которого мы можем потерять» (совместный проект с Клубом «Бумеранг»), «Сахалинские дороги А. П. Чехова и не только в рисунках Тамары Королёвой» и «Лето с Чеховыми».
Проекты затрагивают с разных сторон прошлое и настоящее Сахалина. Посетители могли увидеть сцены из жизни коренных малочисленных народов Севера Сахалина, узнать о жизненном цикле лосося и актуальных экологических проблемах, погрузиться во времена каторги, которую описал Антон Чехов в книге «Остров Сахалин», а также познакомиться с путешествием племянников Антона Павловича Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых на Сахалин и Курилы.
В декабре музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» была организована выставка «Сахалин Алексея Ходюкова» вместе с региональным Управлением Росгвардии и Сахалинским областным центром народного творчества. Уже с января она начнет работать в качестве передвижного проекта в районах Сахалинской области.
Передвижные выставочные проекты организованы и проводятся при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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