Хабаровчане смогут прочесть новеллизации любимых сериалов в «Строках»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Популярные сериалы онлайн-кинотеатра KION «Хрустальный», «Почка», «Переговорщик», «Коса» и «Клиника счастья» станут доступны хабаровчанам на книжной платформе «Строки» от МТС.

Онлайн-кинотеатр KION совместно с книжным сервисом «Строки» запустили новый проект, в рамках которого оригинальные сериалы KION будут переработаны в литературные произведения разных жанров. Главной особенностью новеллизаций хитов KION станет расширение вселенных сериалов: романы содержат дополнительные эпизоды и линии героев

23 декабря в приложении «Строки» появится брендированная полка KION Books с новеллизациями оригинальных сериалов. Книжные версии проектов KION будут интересны как поклонникам оригинальных сериалов, которые хотят лучше познакомиться с любимыми персонажами, так и читателям, которые не знакомы с первоисточниками и впервые окунутся во вселенные детективов «Коса» и «Хрустальный», драмеди «Почка» и «Клиника счастья», психологического триллера «Переговорщик». Также в сервисе запустятся кросс-рекомендации, предлагающие фильмы и сериалы, которые могут заинтересовать читателя.

Популярный в мире, но новый для России, тренд на переработку сериальных сценариев в литературные произведения будет реализован в кросс-платформенном проекте онлайн-кинотеатра KION и сервиса «Строки» от МТС. Новеллизация фильмов и сериалов, как правило, дает читателю больше информации о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром. Кроме того, в новеллизацию могут быть включены сцены, которые были вырезаны на этапе финального монтажа сериала. Например, режиссер Квентин Тарантино сам адаптировал в романную форму свой фильм «Однажды в Голливуде»; американская писательница Голден Кристи написала роман по фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в свою очередь поставленного по комиксам, а британский журналист Джеймс Сваллоу новеллизировал популярный фильм «Эффект бабочки».