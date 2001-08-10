Более тысячи юных горожан увидели музыкальный спектакль на льду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются традиционные новогодние мероприятия для детей. Так, более тысячи ребят увидели ледовое шоу «Настоящий щелкунчик».

- Яркий спектакль в ледовой арене «Кристалл» собрал детей из разных образовательных учреждений. Шоу увидели дети, в том числе, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей мобилизованных сахалинцев, дети с особенностями здоровья. Постановка погрузила ребят в красочную зимнюю сказку, - комментирует заместитель директора департамента культуры и туризма Татьяна Золотухина.

Спектакль «Настоящий щелкунчик» - представляет собой современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Приезд артистов продюсерского центра Елены Козловской организовало концертное агентство «АртСити65». В основе музыкального оформления - авторская переработка классического произведения Петра Чайковского, новые инструментальные композиции и авторские песни. В шоу участвуют профессиональные спортсмены, кандидаты и мастера спорта, а также артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

В администрации Южно-Сахалинска ежегодно организуют предновогодние мероприятия для детей. Утренники начинаются в середине декабря и продолжаются до самого Нового года. Организаторами выступают департамент культуры и туризма, департамент образования и департамент социальной политики.