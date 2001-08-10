Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 23 декабря в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова стартовал театральный марафон. Впервые в качестве новогоднего подарка маленьким зрителям премьерного спектакля «Летучий корабль» Чехов-центр подготовил комикс. В нем четыре авторские истории, рассказывающие о новогодних приключениях Забавы с Иваном, Бабок Ёжек, Полкана и других персонажей русских народных сказок, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Автором идеи выступила директор сахалинского театра Татьяна Корнеева: «Много лет подряд мы дарили нашим юным зрителям сладкие новогодние подарки, но потом решили: было бы здорово, если бы у них оставалось что-то на память о театре. И два года назад мы выпустили книгу в стиле «Вредных советов». Она так понравилась маленьким сахалинцам, что мы решили и дальше развивать это направление. Сейчас, видя горящие глаза детей, когда они получают специальный выпуск “Забавных историй” и начинают читать его прямо в фойе театра, я понимаю, что создать комикс было отличной идеей».

Работа над ним началась задолго до новогодних каникул. Над первым в истории сахалинского театра выпуском комиксов трудилась большая команда. Сначала руководитель литературно-драматургической части Кристина Дедухина-Садрук и специалист по связям с общественностью Анна Скуднова придумали истории для будущего комикса. Фотограф Сергей Красноухов провел фотосессию с артистами, занятыми в новогоднем спектакле. В ней приняли участие: Забава – Алиса Медведева, Иван – Сергей Сергеев, Полкан – Юрий Беляев, Водяной – Никита Хвостиков, Леший – Антон Ещиганов, Бабки Ёжки – Наталья Красилова, Алла Кохан и Ирина Звягинцева. После этого началась кропотливая работа сотрудников отдела маркетинга и рекламы театра Ирины Шепиловой, Галины Еркович, Ольги Востряковой и Эльвиры Сажиной.

«Каждую фотографию мы обрабатывали в графическом редакторе. Переносили наших героев в различные сказочные локации – лес, болото, русскую избу. Всего было обработано более 70 фотографий, – рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Ирина Шепилова. – Приятным бонусом для каждого читателя станет конкурс “Нарисуй свой комикс”, итоги которого мы подведем в феврале».