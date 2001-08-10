В музее книги Чехова состоялась творческая встреча с сахалинским писателем Денисом Черновым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с сахалинским писателем Денисом Черновым состоялась 23 декабря в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" в рамках проекта "Литературная гостиная в музее". Название мероприятия "По снегу вверх" стало символичным – день проведения творческой встречи совпал с метелью, и посетителям пришлось добираться в музей по сугробам, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Гость рассказал, что пробовал себя в разных сферах деятельности: был электромонтёром по обслуживанию электросетей, вулканизаторщиком, водителем, скотником. Однако журналистика и литература стали основной и любимой работой.
‒ С 11 лет я работал журналистом в районной газете «Восход» в Корсакове. Пока был корреспондентом, постоянно искал, где можно себя реализовать. Но всегда возвращался в журналистику. Однажды решил, что нужно попробовать себя в литературе, ‒ рассказал Денис Чернов.
Повесть «По снегу вверх», посвященная теме первой любви, вошла в топ-30 произведений литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Отрывок из этого произведения зачитал для слушателей участник театральных площадок Южно-Сахалинска Денис Храпов.
‒ Почти у всех первая любовь осталась в прошлом, и только в редких случаях люди остаются вместе с момента первой встречи. У меня, конечно, была своя история. Она не является достоверным изложением каких-то событий, но там переданы мои воспоминания и переживания, ‒ поделился Денис Чернов.
На мероприятии присутствовала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она поблагодарила автора за его выступление и вручила ему подарочное издание книг «Остров Сахалин» Антона Чехова и «Сахалин. Каторга» Власа Дорошевича.
Также в финале посетители задавали вопросы Денису Чернову, на которые он с удовольствием ответил.
‒ Я давно хотел встретиться с автором, так как слежу за его творчеством. Произведения Дениса Чернова актуальные, живые, непосредственные, отличаются глубоким погружением в тему. Спасибо сотрудникам музея за то, что организовали этот замечательный вечер, ‒ поделился впечатлениями Константин Чепурный.
Напомним, «Литературная гостиная в музее» уже восемь лет собирает любителей сахалинской литературы на музейной площадке. Её организаторами выступают музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и региональное отделение Союза писателей России при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Постоянный партнёр мероприятия – Сахалинская областная универсальная научная библиотека. В 2023 году запланированы встречи с Анатолием Орловым, Вячеславом Каликинским, Ириной Левитес, Николаем Тарасовым и другими писателями и поэтами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 18:01 23 Декабря Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
14:29 23 Декабря Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
16:28 23 Декабря Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
12:29 23 Декабря Сахалинском госуниверситете прошел финал "Умника"
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
Выбор редакции
- 13:34 Вчера Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс
- 11:25 21 Декабря "Горный воздух" в Южно-Сахалинске объявил дату открытия зимнего сезона
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?