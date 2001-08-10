В музее книги Чехова состоялась творческая встреча с сахалинским писателем Денисом Черновым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с сахалинским писателем Денисом Черновым состоялась 23 декабря в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" в рамках проекта "Литературная гостиная в музее". Название мероприятия "По снегу вверх" стало символичным – день проведения творческой встречи совпал с метелью, и посетителям пришлось добираться в музей по сугробам, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Гость рассказал, что пробовал себя в разных сферах деятельности: был электромонтёром по обслуживанию электросетей, вулканизаторщиком, водителем, скотником. Однако журналистика и литература стали основной и любимой работой.

‒ С 11 лет я работал журналистом в районной газете «Восход» в Корсакове. Пока был корреспондентом, постоянно искал, где можно себя реализовать. Но всегда возвращался в журналистику. Однажды решил, что нужно попробовать себя в литературе, ‒ рассказал Денис Чернов.

Повесть «По снегу вверх», посвященная теме первой любви, вошла в топ-30 произведений литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Отрывок из этого произведения зачитал для слушателей участник театральных площадок Южно-Сахалинска Денис Храпов.

­‒ Почти у всех первая любовь осталась в прошлом, и только в редких случаях люди остаются вместе с момента первой встречи. У меня, конечно, была своя история. Она не является достоверным изложением каких-то событий, но там переданы мои воспоминания и переживания, ‒ поделился Денис Чернов.

На мероприятии присутствовала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она поблагодарила автора за его выступление и вручила ему подарочное издание книг «Остров Сахалин» Антона Чехова и «Сахалин. Каторга» Власа Дорошевича.

Также в финале посетители задавали вопросы Денису Чернову, на которые он с удовольствием ответил.

‒ Я давно хотел встретиться с автором, так как слежу за его творчеством. Произведения Дениса Чернова актуальные, живые, непосредственные, отличаются глубоким погружением в тему. Спасибо сотрудникам музея за то, что организовали этот замечательный вечер, ‒ поделился впечатлениями Константин Чепурный.

Напомним, «Литературная гостиная в музее» уже восемь лет собирает любителей сахалинской литературы на музейной площадке. Её организаторами выступают музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и региональное отделение Союза писателей России при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Постоянный партнёр мероприятия – Сахалинская областная универсальная научная библиотека. В 2023 году запланированы встречи с Анатолием Орловым, Вячеславом Каликинским, Ириной Левитес, Николаем Тарасовым и другими писателями и поэтами.