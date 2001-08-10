Южно-Сахалинский камерный оркестр подарил горожанам музыкальную новогоднюю сказку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский камерный оркестр вновь подарил жителям города главную новогоднюю сказку «Щелкунчик» в авторской версии художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

«Щелкунчик» Южно-Сахалинского камерного оркестра - это самая новогодняя программа по сказке Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского к одноименному балету «Щелкунчик». Премьера на Сахалине состоялась в 2016 году.

- Как известно, музыку Чайковский писал к балету, в котором нет литературного сопровождения. Мы предлагаем слушателю авторскую версию «Щелкунчика», в которой соединены литература с музыкой. Этот концерт отличается тем, что в нем много игровых моментов, оркестр помимо главной роли - музыкального исполнения, активно участвует в создании звуковых декораций - это очень интересно. Мы неоднократно показывали данную работу сахалинскому слушателю, это уже добрая предновогодняя традиция, которой мы непременно следуем, - отметил Тигран Ахназарян.

Сказочный сюжет «Щелкунчика» - самая популярная новогодняя сказка во всем мире, которая остается любимой волшебной историей для всех, кто верит в торжество добра и любви. Об этом говорили и слушатели, пришедшие на концерт в ККЗ «Октябрь».

- Дети ждут сказку, счастья и волшебства. Наши ребята очень просились на «Щелкунчик». Большая удача, что нам удалось сегодня выбраться на концерт такой дружной компанией: 5 взрослых и 9 детей. И все мы ждем чуда и хорошего настроения, - поделился отец четверых детей Алексей Плотников.

На выступления приезжают из других городов юга Сахалина. Тамара Аулова специально приехала, чтобы увидеть авторскую версию «Щелкунчика»: «На концертах оркестра я бываю не часто, так как живу не в Южно-Сахалинске, но сегодня мне повезло. Я иду на концерт с хорошим настроением и думаю, что получу приятные эмоции».

Уходящий год для Южно-Сахалинского камерного оркестра выдался насыщенным на разнообразные программы, богатым на юбилеи великих композиторов. Как рассказал Тигран Ахназарян, в 2022 году было много концертов и премьер. Так, к 140-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского впервые на Сахалине была исполнена сюита из балета «Жар-птица».

Еще одна премьера - симфонические ноктюрны Клода Дебюсси, исполненные совместно с хором Сахалинского колледжа искусств. Благодаря камерному оркестру южносахалинцам впервые представилась возможность услышать в живую невероятно сложное музыкальное произведение Дебюсси – прелюдию «Послеполуденный отдых Фавна». Для концерта была приглашена одна из лучших молодых флейтисток современности, лауреат международных конкурсов, солистка оркестра MusicAeterna Анна Комарова (Санкт-Петербург).

Много концертов в этом году были посвящены двум юбилейным датам - 140-летию Южно-Сахалинска и 75-летию Сахалинской области. В качестве музыкальных подарков жителям оркестр дарил свои номера на городских площадках. Большую поддержку в развитии концертной деятельности оркестра и популяризации классической музыки оказывает администрации Южно-Сахалинска, мэр Сергей Надсадин, департамент культуры и туризма Южно-Сахалинска. Благодаря чему коллективу удается совершенствовать свою материально-техническую базу и выходить на новый уровень исполнительского мастерства.

По словам маэстро, самым сложным концертом года стало выступление, состоявшееся в День города. Концерт был посвящен 90-летию композитора Родиона Щедрина. Украшением торжества стала трансляция выступления легендарной танцовщицы Майи Плесецкой. Музыкантам в своей игре приходилось соответствовать темпу балерины, творческий эксперимент удался и вызвал много откликов у южносахалинцев.

Также жителям и гостям областной столицы в этом сезоне представили еще одну премьеру на Сахалине – симфонию ре минор Сезара Франка, 200-летие которого отмечается в этом году. Это произведение признано одним из величайших достижений французского симфонизма.

Одна из ярких детских программ 2022-го года «Приключения Чиполлино» - музыкально-литературный авторский проект Тиграна Ахназаряна и Марины Кунцевич по сказке итальянского писателя Джанни Родари, на музыку балета советского композитора Карена Хачатуряна.

Напомним, Южно-Сахалинский камерный оркестр основан в 1999 году заслуженным работником культуры Сахалинской области, скрипачом Александром Зражаевым. С 2016 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Тигран Ахназарян. Коллектив оркестра состоит из 35 музыкантов, имеющих среднее и высшее музыкальное образование. Ежегодно оркестр представляет слушателям не менее 10 новых концертных программ и проводит более 30 концертов. География выступлений оркестра обширна, и включает в себя не только областной центр, но и гастрольную деятельность за пределами области, в том числе международные выступления.