Сахалинцам расскажут об экспедиции Крузенштерна и коренных народах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Экспедиция Ивана Крузенштерна и коренные народы Сахалина» пройдёт в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 22 декабря, в четверг. Её проведёт Юлия Дин, кандидат исторических наук, заведующий научно-редакционным отделом Сахалинского областного краеведческого музея, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
На мероприятии посетители узнают о научных наблюдениях Ивана Крузенштерна о коренных народах Сахалина и Курильских островов. Эта информация внесла важный вклад в этнографию и историю России, расширила знания российского общества об островном регионе.
Важными целями экспедиции Ивана Крузенштерна были налаживание экономических связей и научное изучение всех земель, вдоль которых будут проходить корабли «Нева» и «Надежда». Обе эти цели предполагали по возможности близкое взаимодействие с теми народами, которые встретятся у путешественников на пути. Иван Крузенштерн живо интересовался людьми, проживавшими на исследуемых им землях, их нравами и обычаями.
Сегодня научные достижения Первой русской кругосветной экспедиции являются важным источником изучения одного из самых ранних периодов истории островного края.
Лекторий проводится в рамках грантового проекта «Крузенштерн. Вокруг света» при поддержке ООО «Сахалинская Энергия» и регионального министерства культуры и архивного дела.
Начало лекции в 17:00, вход свободный.
После лекции слушатели смогут бесплатно посетить экскурсию по выставке «Крузенштерн. Вокруг света».
Более подробную информацию можно получить по телефону: 43-65-83.
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