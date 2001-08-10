Сахалинцам расскажут об экспедиции Крузенштерна и коренных народах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Экспедиция Ивана Крузенштерна и коренные народы Сахалина» пройдёт в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 22 декабря, в четверг. Её проведёт Юлия Дин, кандидат исторических наук, заведующий научно-редакционным отделом Сахалинского областного краеведческого музея, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

На мероприятии посетители узнают о научных наблюдениях Ивана Крузенштерна о коренных народах Сахалина и Курильских островов. Эта информация внесла важный вклад в этнографию и историю России, расширила знания российского общества об островном регионе.

Важными целями экспедиции Ивана Крузенштерна были налаживание экономических связей и научное изучение всех земель, вдоль которых будут проходить корабли «Нева» и «Надежда». Обе эти цели предполагали по возможности близкое взаимодействие с теми народами, которые встретятся у путешественников на пути. Иван Крузенштерн живо интересовался людьми, проживавшими на исследуемых им землях, их нравами и обычаями.

Сегодня научные достижения Первой русской кругосветной экспедиции являются важным источником изучения одного из самых ранних периодов истории островного края.

Лекторий проводится в рамках грантового проекта «Крузенштерн. Вокруг света» при поддержке ООО «Сахалинская Энергия» и регионального министерства культуры и архивного дела.

Начало лекции в 17:00, вход свободный.

После лекции слушатели смогут бесплатно посетить экскурсию по выставке «Крузенштерн. Вокруг света».

Более подробную информацию можно получить по телефону: 43-65-83.