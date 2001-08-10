16:22, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске в день зимнего солнцестояния прозвучат бардовские песни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общероссийская бардовская акция "Солнцеворот" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря. Начало в 18:30, расказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Участники творческого объединения «АПОстров», известные сахалинские барды и начинающие любители авторской песни споют для гостей в самый короткий день в году известные и многими любимые произведения.
Мероприятия пройдет в конференц-зале СахОУНБ.
Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-54.
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