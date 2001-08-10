Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
Сейчас 08:29
64,30|68,45|66,91
В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу
16:22, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в день зимнего солнцестояния прозвучат бардовские песни

В Южно-Сахалинске в день зимнего солнцестояния прозвучат бардовские песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общероссийская бардовская акция "Солнцеворот" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря. Начало в 18:30, расказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участники творческого объединения «АПОстров», известные сахалинские барды и начинающие любители авторской песни споют для гостей в самый короткий день в году известные и многими любимые произведения.

Мероприятия пройдет в конференц-зале СахОУНБ.

Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-54.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?