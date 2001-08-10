В Южно-Сахалинске состоится творческая встреча с Анной Сафоновой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча «С любовью к жизни…» сахалинского поэта, прозаика, критика, члена Союза писателей России Анны Сафоновой состоится 15 декабря в 15:00 в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Автор на встрече расскажет участникам о своём творческом пути, прочтёт свои стихи и прозу, а также коллеги по перу исполнят её произведения. Как отмечают читатели, поэзия автора музыкальна, лаконична, заключает в себе ясность и красоту движения души.

Во время встречи слушатели смогут задать вопросы гостю.

Напомним, Анна Сафонова является членом областного литературного объединения «Лира» с 1997 года. Публиковалась в журналах «Знамя», «Дальний Восток», «Азия» (Южная Корея), в сборниках «Сахалин», «Писатели Сахалина», «Современная проза Сахалина» и других изданиях. С 2002 года состоит в редколлегии журнала «День и ночь». Также является лауреатом Сахалинского фонда культуры и премии губернатора Сахалинской области в номинации «Литература и искусство». За большой творческий вклад в развитие культуры островного края награждена Почётной грамотой администрации Сахалинской области, а за вклад в литературу и сохранение русского языка в 2016 году – золотой медалью «Василий Шукшин».

Партнёрами мероприятия выступают Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Совхоз «Тепличный».

Справки по телефону: 43-65-09.