Лондон увидит фильм сахалинского режиссёра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский режиссер Иван Чанов с короткометражным триллером "В моем доме" постепенно захватывает внимание кинокритиков со всего мира. Картина одержала победу в категории "Лучший короткометражный триллер" на кинофестивалях Cult Movies International Film Festival (Великобритания), а также Anatolia International Film Festival (Турция). А также ужас признан лучшим на жанровом английском фестивале Riservati, пишет astv.ru.

На последнем значимом мероприятии критики отметили фильм лучшим месяца среди победителей в каждом жанре, благодаря чему фильм покажут в Лондоне в мае 2023 года.

- В то же время два месяца назад мы попали в программу одного из крупнейших фестивалей ужасов в Австралии. Не победили. Но само участие в крупном фестивале и показ фильма в кинотеатре в Сиднее - это уже здорово, я считаю, - рассказал Иван на странице фильма Вконтакте. - Ну и вишенкой на торте стал дальневосточный кинофестиваль "Точка возврата".

Триллер создавался в команде с режиссером и сценаристом из Китая и Сахалина. Вдохновением для сюжета послужила реальная история, произошедшая в Японии в городе Фукуока в 2008 году.

По сюжету триллера нечто проникает в дом к одинокой женщине. Преодолевая страх, она пытается защитить себя и понять происходящее, но старые воспоминания о страшной трагедии, случившейся в этом доме много лет назад не дают ей покоя.

Фото: группа "В моем доме" ВКонтакте