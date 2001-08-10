Лондон увидит фильм сахалинского режиссёра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский режиссер Иван Чанов с короткометражным триллером "В моем доме" постепенно захватывает внимание кинокритиков со всего мира. Картина одержала победу в категории "Лучший короткометражный триллер" на кинофестивалях Cult Movies International Film Festival (Великобритания), а также Anatolia International Film Festival (Турция). А также ужас признан лучшим на жанровом английском фестивале Riservati, пишет astv.ru.
На последнем значимом мероприятии критики отметили фильм лучшим месяца среди победителей в каждом жанре, благодаря чему фильм покажут в Лондоне в мае 2023 года.
- В то же время два месяца назад мы попали в программу одного из крупнейших фестивалей ужасов в Австралии. Не победили. Но само участие в крупном фестивале и показ фильма в кинотеатре в Сиднее - это уже здорово, я считаю, - рассказал Иван на странице фильма Вконтакте. - Ну и вишенкой на торте стал дальневосточный кинофестиваль "Точка возврата".
Триллер создавался в команде с режиссером и сценаристом из Китая и Сахалина. Вдохновением для сюжета послужила реальная история, произошедшая в Японии в городе Фукуока в 2008 году.
По сюжету триллера нечто проникает в дом к одинокой женщине. Преодолевая страх, она пытается защитить себя и понять происходящее, но старые воспоминания о страшной трагедии, случившейся в этом доме много лет назад не дают ей покоя.
Фото: группа "В моем доме" ВКонтакте
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:24 Сегодня Лондон увидит фильм сахалинского режиссёра
09:04 Сегодня Новые парковочные места будут обустроены в ЖК «Авангард» в Южно-Сахалинске
10:30 Сегодня На Сахалине водитель, получивший микроинсульт, совершил ряд столкновений
- 11:05 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится творческая встреча с Анной Сафоновой
12:59 7 Декабря Сахалинка украла сумку с детской площадки
15:20 9 Декабря Южносахалинцев и гостей города ждут 10 декабря на ярмарке
- 16:29 9 Декабря В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения
- 15:39 9 Декабря Сахалинец, испугавшись уголовного преследования, выплатил миллионный долг по алиментам
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?