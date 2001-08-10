На Сахалине стартовало голосование за лучшие творческие работы по пьесам Островского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 декабря стартовало голосование за лучшие творческие работы конкурса «Оживший театр». Конкурс посвящен 200-летию великого драматурга Александра Островского. В голосовании участвуют 12 работ, попавшие в шорт-лист, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу до 22 декабря, лично познакомившись с выставкой конкурсных работы «Оживший театр» в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ).

По итогам голосования будут определены три победителя. Кроме того, голосование за приз зрительских симпатий пойдет в онлайн-формате в социальной сети «Вконтакте».

Итоги конкурса и церемония награждения победителей состоится 24 декабря на новогоднем мероприятии «Голубой огонек».

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.