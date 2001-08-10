На Сахалине мобилизованные отрабатывают скрытное передвижение в лесной местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают в составе отделений и взводов скрытное перемещение по лесной местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий, проходивших под руководством опытных офицеров, военнослужащие учились быстро и скрытно передвигаться в лесном массиве, преодолевая при этом минные заграждения, открытые участки местности и пересечения дорог.

Помимо этого, личный состав боевых групп совершенствовал навыки организации засад на колонны боевой техники, отражение нападения и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

Военнослужащие, участвовавшие в занятиях, показали высокий уровень боевой слаженности и готовности к выполнению поставленных задач.