Юных сахалинцев приглашают на концерт "Инструменты русского народного оркестра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 ноября в 14-00 Сахалинский колледж искусств приглашает детей и родителей на концерт "Инструменты русского народного оркестра", музыкально-образовательного проекта "Классика-детям". Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском колледже искусств.
Программа «Русский народный оркестр» - это уникальное сочетание интереснейших произведений из коллекции русской народной классики и шедевров мировой академической музыки в исполнении оркестра русских народных инструментов Сахалинского колледжа искусств.
В зажигательном представлении на сцене появится балалайка, затем ее сменит домра, баян и аккордеон. Сольные номера будут чередоваться с ансамблевыми: дуэтами, трио и квартетами, а завершит народную «круговерть» парадный выход народного оркестра в сопровождении его руководителя и дирижера Сергея Суханова.
Концерт предполагает активное участие музыкантов и зрителей. Дети смогут рассмотреть инструменты вблизи, а после подробнее изучить их, потрогать и даже поиграть. Коробочка, бубен, трещотка и другие инструменты народного оркестра зазвучат в руках смелых и юных зрителей, а самые отважные смогут взять в руки дирижерскую палочку и продирижировать настоящим оркестром!
Продолжительность концерта 45 минут
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