Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2022
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12:10, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Благовещенске откроется выставка "Когда в доме появился ребенок..."

В Благовещенске откроется выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 нобяря в Выставочном зале Благовещенска откроется экспозиция "Когда в доме появился ребенок..." (0+). Это персональная выставка молодой художницы Екатерины Рыбак. Произведения повествуют о самом трогательном и сложном периоде в жизни женщины - моменте, когда в семье появляется малыш, сообщает ИА "Порт Амур".

«Художница воссоздает яркие отрывки из жизни, озарившейся присутствием нового члена семьи. Атмосфера безмерной любви сочетается с усталостью и беспокойством, на радость накладывается грусть, от осознания быстротечности времени щемит сердце. С помощью авторских визуальных приемов Екатерина Рыбак описывает сложные чувства, знакомые каждому родителю», — сообщают организаторы мероприятия.

Выставка продлится до 4 декабря, сообщает городское управление культуры.

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