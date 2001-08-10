В Сахалинской области к 2025 году построят три сельских дома культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализация проекта «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура» позволит построить дома культуры в сёлах Адо-Тымово Тымовского района и Соловьёвка Корсаковского района. В селе Ново-Троицком Анивского района планируется возведение дома культуры и библиотеки. Кроме того, на ряде объектов культуры островного региона проведён капитальный ремонт, рассказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

- В 2022 году были капитально отремонтированы два сельских дома культуры в сёлах Новиково Правда, - сказала Нонна Лаврик. - Всего в рамках проекта «Культурная среда», начиная с 2019 года, были капитально отремонтированы 4 сельских дома культуры за счет средств федерального бюджета и 9 сельских домов культуры за счет средств регионального бюджета.

Ранее о выполнении национального проекта «Культура» рассказал глава федерального минкульта Ольга Любимова, выступая на правительственном часе в Госдуме.

- На сегодня по всей стране построено, реконструировано и капитально отремонтировано уже 1 089 домов культуры, - отметила Ольга Любимова. - Свыше двух миллионов человек ощутили новые условия. А всего к 2025 году в стране появится 1 652 новых и обновленных дома культуры.

Общее число построенных, реконструированных и капитально отремонтированных в 2022 году в рамках нацпроекта домов культуры к 31 декабря составит 1292. В 41 субъекте РФ были созданы 362 передвижных клуба, которые позволяют жителям отдаленных населенных пунктов разнообразить культурный досуг. Работа по созданию автоклубов не останавливается, поэтому к 2025 году в стране их будет уже 522.

Реализация национального проекта «Культура» предполагает строительство ещё 39 центров культурного развития в городах с числом жителей менее 300 тыс. Не менее важным направлением деятельности является развитие библиотечной сети. На данный момент в России открыто 813 модельных библиотек, а к 2025 году появятся 1070 подобных объектов для 57 млн человек.