В Южно-Сахалинске завершился фестиваль-конкурс "Я люблю тебя, Россия!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заключительный Гала-концерт IV регионального фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональнорм отделении Всероссийского сюоза молодежи.
На сцене дома культуры «Родина» прозвучали самые трогательные патриотические произведения сахалинских, а также советских и российских авторов.
Организатором фестиваля выступила Сахалинская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». Мероприятие проходило при поддержке Агентства по делам молодёжи островного региона.
- Очень важно, особенно сейчас, уделять пристальное внимание патриотическому воспитанию молодёжи. Фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!» направлен на укрепление духа патриотизма, глубокое уважение и почитание символов государства, семейных ценностей, уважение к людям патриотам России, внесшим вклад в прославление нашей Родины, - отметил руководитель Российского Союза Молодежи Сахалинской области Александр Гаранин.
Гала-концерт фестиваля-конкурса объединил 14 лучших номеров творческих коллективов и солистов из Малокурильска, Поронайска, Макарова, Холмска, Корсакова, Долинска и Южно-Сахалинска.
Завершился Гала-концерт фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, Россия!» массовым ярким номером «Улыбнись Россия» в исполнении Виктории Радченко и ансамбля народного танца «Ассоль» Центрального Дома культуры г. Холмска.
По итогам Гала-концерта всем участникам были вручены дипломы Лауреатов в различных номинациях, победителями стали:
Лучшие ансамбли
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - Образцовый вокальный ансамбль «Родничок», МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Долинск
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - Образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение», ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - Вокальный ансамбль «Капель», МАУ ДО «Дом детства и юношества» г. Корсаков
Лауреат I степени в номинации «Народное пение. Ансамбль» - Ипатова Юлия и Борохина Таисия, МБУК «Малокурильский Дом культуры»
Лауреат I степени в номинации «Академический вокал» - Вокальный ансамбль «Кантилена», МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Поронайск
Лауреат II степени в номинации «Академический вокал» - Вокальный ансамбль «Песенка», МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинск
Лауреат II степени в номинации «Джаз-рок» - Вокально-инструментальный ансамбль «BULLIT BAND», МБУК «Централизованная клубная система» г. Холмск
Лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» - Любимова Светлана и Халимбаева Диана, МБУК Кинодосуговый центр «Россия» г. Холмск
Лучшие солисты
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Радченко Виктория, Ансамбль народного танца «Ассоль», МБУК «Централизованная клубная система» г. Холмск
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Рябчук Полина, образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение», ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Малышева Полина, вокальный ансамбль «Капель», МАУ ДО «Дом детства и юношества» г. Корсаков
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Ипатова Юлия, МБУК «Малокурильский Дом культуры»
Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Марчук Ангелина, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Лауреата II степени в номинации «Народное пение. Соло» - Исаева Яна, МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» г. Корсаков
Лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Мельникова Елена, МБУ «Центр искусств, культуры и досуга» г. Макаров
Лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Новожилова Влада, МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Поронайск
Лауреата III степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» - Казанцева Ольга, МБУК Кинодосуговый центр «Россия» г. Холмск
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