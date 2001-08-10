Московские музыканты дадут концерты для сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября на Сахалин прилетают московские лауреаты международных конкурсов - органистка Татьяна Андрианова, которая работает в Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского и выступает в различных концертных залах России, Италии, Финляндии, Голландии, Бельгии, Германии и певица-сопрано Екатерина Либерова, солистка ансамбля "Collegium Musicum" и солистка оперной студии МДМШ им. Гнесиных, выступающая на многих концертных площадках России, Австрии, Италии, Швейцарии и Польши.

Они сыграют вместе четыре разных концерта:

11 ноября 19:00 на концерте «Гений ВИВАЛЬДИ» услышите духовные и светские вокальные сочинения Вивальди, арии из его опер а также его струнные концерты, обработанные для органа великим Бахом, которые на Сахалине еще никогда не звучали.

В субботу 12 ноября 18:00 на концерте «АВЕ МАРИЯ + женщины БИБЛИИ» исполнят Татьяна и Екатерина мировой шедевр «Аве Мария» Шуберта, Бах-Гуно и Сен-Санса а также музыкальные портреты женщин Библии как Ева, Юдифь, Далила, Царица Савская, Мария Магдалина и другие из разных ораторий и опер таких авторов как Бах, Гендель, Скарлатти или Кальдара.

В воскресенье 13 ноября 15:00 на концерте «Придворная музыка Европы» ощутите атмосферу и красоту пения и музыки придворных композиторов Европы как Монтеверди, Перселл, Бах, Телеман, Кабесон, Свелинка и другие.

И последний концерт «Музыка ИТАЛИИ» пройдет в то же воскресенье 13 ноября но в 18:00, где Татьяна Андрианова сыграет великолепную органную музыку итальянских мастеров 16-20 веков: Альбинони (Адажио), Монтеверди, Марчелло-Бах, Россини, Фрескобальди, Циполи, Скарлатти и Беллини.

Все концерты будут проходить в Соборе Святого Иакова на проспекте Победы 26Б.

Билеты можно приобрести заранее в кассе Собора каждый день с 14:00-19:00.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов. Спрашивайте в кассе собора по номеру: 8-984-180-77-40

Телефон для справок: 8-984-180-77-40 (тоже WhatsApp), 76-04-72