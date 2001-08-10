В Южно-Сахалинске презентовали 8-й том альманаха «Победители»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация восьмого тома альманаха «Победители», посвященного 75-летию Сахалинской области, состоялась в Южно-Сахалинске. На страницах издания собраны 32 истории ветеранов, участников трудового фронта, фотографии, архивные материалы.

В торжественном мероприятии, посвященном выходу новой книги, приняли участие ее герои, их родственники, руководители общественных организаций и другие почетные гости, а также идейный вдохновитель проекта - депутат Государственной Думы Георгий Карлов.

С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава областной столицы выразил благодарность Георгию Карлову и творческому коллективу создателей альманаха.

– Выход в свет нового тома альманаха «Победители» является знаковым событием в культурной жизни Южно-Сахалинска. Важно сохранять историческую память о поколении победителей, которые защищали нашу страну, освобождали наши острова, а затем участвовали в восстановлении мирной жизни. Сегодня наш долг - сохранять преемственность поколений, в том числе с помощью таких уникальных изданий, в которых в жанре интервью запечатлены воспоминания непосредственных участников тех событий, - отметил мэр.

В книгу вошли 32 очерка, 7 историй от первого лица, остальные свидетельства были записаны по воспоминаниям родственников. Главный редактор альманаха Елена Герцен подчеркнула, что книга содержит около 200 архивных фотографий и документов, издание дополнено фотографиями трудовых наград СССР, а также хроникой памятных дат Сахалинской области.

На презентации альманаха присутствовали трое героев книги. В том числе Екатерина Михайловна Патракова - жительница блокадного Ленинграда, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма. Когда началась Великая Отечественная война ей было 7 лет. 8 месяцев Екатерина Патракова прожила в осажденном городе. А затем три года провела в концлагере Равенсбрюк. Ее история вошла в альманах «Победители».

- Я очень благодарна всем создателям альманаха, это память для молодежи навсегда. На Сахалин я переехала в 1973 году и всю жизнь проработала в военкомате. После выхода на пенсию занимаюсь общественной деятельностью в городском Совете ветеранов, - рассказала Екатерина Патракова.

– Наш альманах создавался специально к 75-летию Сахалинской области, как дань уважения землякам, которые поднимали экономику островов в непростое послевоенное время. Наша история заслуживает того, чтобы о ней говорить, чтить ее. Сегодня для нашей страны особенно актуален вопрос Победы и единения людей разных поколений. Мы должны помнить, что мир — достояние, которое нужно уметь ценить, – отметил автор проекта, депутат Государственной Думы Георгий Карлов.

Добавим, альманах вышел тиражом в тысячу экземпляров. Все они будут переданы в сахалинские библиотеки, школы, музеи.