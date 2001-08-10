Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
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Музей истории села Синегорск отпраздновал своё 20-летие
16:04, | Новости культуры Сахалина и Курил

Музей истории села Синегорск отпраздновал своё 20-летие

Музей истории села Синегорск отпраздновал своё 20-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По случаю юбилея в музее состоялось торжественное мероприятие. На котором присутствовали жители Синегорска, любители истории, сотрудники дома культуры, представители администрации города.

            Напомним, музей истории села Синегорск был образован в 2002 году на базе историко-этнографического клуба «Наследие». Инициаторами создания были краевед, писатель Юрий Вакуленко и учитель Валентина Миненко при участии старшеклассников синегорской школы. С 2006 года экспозиция размещается на четвертом этаже бывшего здания шахтоуправления.

            Выставочное пространство музея разделено на несколько экспозиций: комната русских переселенцев, комната японских жителей Каваками (прежнее японское название поселка), зал корейской культуры, керамика и бронзовые изделия периода Карафуто, предметы быта, керамика советского периода 50 – 70-х годов ХХ века, уголь Сахалина, трудовые будни и праздники шахтерского поселка и другие. В фойе музея размещен особый раздел, отражающий геологическое наследие, в котором представлена единственная достоверная находка динозавра на Сахалине (в п. Каваками в 1934г.).

            Добавим, в настоящее время музей входит в структуру дома культуры «Синегорье». Руководитель музея — Валентина Миненко.

            - Первыми дарителями музея были старожилы Синегорска, именно они приносили предметы своей молодости. С этого и началось формирование фондов. Особая роль в создании музея принадлежит Юрию Вакуленко, который возглавлял в Синегорске пожарную часть. Он был краеведом, историком, являлся очень разносторонним, творческим человеком: писал стихи, рисовал. Именно его руками были сделаны полочки в наших выставочных залах, он определил как будут размещаться экспозиции и многое другое.  Для меня музей — это дело всей жизни! В каждом зале я с огромной любовью старалась воссоздать дух времени. Считаю, что приумножать, сохранять память об истории своей малой родины должен каждый человек. Очень важно передать наше наследие в предметах быта, фотографиях, экспонатах - будущим поколениям жителей.

            В планах руководителя музея — обустроить хранилище со специальными металлическими стеллажами, а также систематизировать фотофонды музея.

            Отметим, в фондах музея более 3 тыс. экспонатов. Музей истории Синегорска открыт для посещений, здесь регулярно организуют экскурсии, мероприятия. Также на базе музея работает историко-этнографический клуб «Наследие».

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