Жителям и гостям Южно-Сахалинска представят интерактивный аудиоспектакль "Путь воды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартует уникальный проект - «Путь воды». Это спектакль-променад, созданный специально для жителей и гостей областной столицы, который представит своеобразную экскурсию по десяти точкам города, так или иначе связанным с водой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Над идеей прогулочного спектакля работала московская театральная команда Федора Елютина «Импресарио» при поддержке ВЭБ.РФ, а также при участии Росводоканала. Оператором проекта в Южно-Сахалинске стал Центр развития городской среды.
Это необычный спектакль-променад, где каждый желающий сможет загрузить звуковой файл и слушать его, гуляя по Южно-Сахалинску. По задумке, аудиопостановка, наполненная голосами, шумами воды и города, а также музыкой создает эффект «погружения», знакомя жителей и гостей города с интересными местами, событиями и фактами, где главным героем так или иначе становится вода.
Увлекательно и необычно о воде, ее роли в их жизни и жизни Южно-Сахалинска расскажут сами горожане, чья жизнь и работа ежедневно связана с водой.
- Вода имеет важное значение в жизни каждого человека, вообще для существования жизни, вода имеет особое внимание для Южно-Сахалинска — мы живем на острове. Для участия в этом интересном социокультурном проекте мы, как оператор, отобрали десять человек, в их числе, к примеру, тренер по сап-йоге, сотрудник завода, выпускающего бутилированную воду и так далее. Через их переживания, чувства и отношение к воде будут рассказаны истории, связанные с городом, со значением воды, связанным для каждого человека, - сообщил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.
Презентация аудиоспектакля «Путь воды» запланирована на 6 ноября. С этого же числа в Южно-Сахалинске начнется расстановка арт-объектов, где можно будет найти QR-коды. Просканировав их, можно будет начать прослушивание.
Локации, где будут расположены арт-объекты с QR-кодами:
- р. Уюновка;
- «Горный воздух»;
- о. Верхнее в арке Гагарина;
- площадь Победы;
- сквер Асахикава;
- рыбный рынок на «Технике»;
- за памятником Ленина с видом на автовокзал;
- бюст Крузенштерна;
- ДК «Родина»;
- краеведческий музей.
Отметим, что на протяжении года аудио-спектакль будет в открытом доступе для прослушивания на интернет-площадках проекта: Яндекс.Музыка, VK Музыка, Telegram. Творческая идея уже реализована в ряде городов России.
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