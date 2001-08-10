Подведены итоги конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительный этап областного литературно-музыкального конкурса "Пою тебя, мой Сахалин", посвященного 75-летию образования островного региона, прошел 29 октября в областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Конкурс проходил в два этапа при поддержке Сахалинского областного центра народного творчества и был направлен на пополнение и сохранение культурного наследия островного региона, воспитание патриотических чувств на основе познания малой Родины через литературные произведения местных авторов и их музыкальное прочтение, а также на привлечение внимания островитян и повышение интереса к литературному творчеству сахалинских поэтов через музыкальную форму. На первом этапе – с 25 февраля по 16 августа проводился анализ и отбор песен. На заключительном этапе состоялось конкурсное прослушивание участников, а также подведение итогов. Так, в финале конкурса приняли участие 13 исполнителей из разных городов Сахалинской области – Ноглик, Александровск-Сахалинского и Южно-Сахалинска.

– Сегодня гостей ждет открытие новых имён талантливых авторов и знакомство с их музыкальными произведениями. Примечательно, что Сахалинская областная библиотека всегда готова стать площадкой для творческой самореализации, – отметила один из организаторов конкурса – специалист СахОУНБ Ольга Полякова.

Так, участник из Поронайска Руслан Нарусланов исполнил песню «Мой остров». Он работает в Культурно-досуговом центре «Мир», на базе которого был создан ансамбль казачьей песни «Алая заря», руководителем которого Руслан является. Репертуар коллектива включает песни донских кубанских казаков, известные русские народные песни, а также произведения современных авторов. Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни Поронайского района. Руслан пишет песни совместно с Олесей Сафо.

С авторской песней «Жемчуга» выступила участница из Александровск-Сахалинского Наталья Пчелинцева. Она работает в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в должности главного библиографа. Свои первые стихи написала в 18 лет, также пишет музыку и занимается вокалом. Авторские песни исполняет на различных музыкальных фестивалях и конкурсах. Много времени проводит в студии, работая над своими музыкальными проектами.

Завершило конкурсное прослушивание выступление Николая Вишневского. Его специальность – учитель истории и английского языка, является автором более 10 книг по истории Сахалина и Курильских островов. Николай представил композицию «Здесь начинается Россия» совместно с Олегом Казаковым, Юрием Мусаленко, Машей и Ларисой Качайкиными.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители поэтического и музыкального сообществ островного региона Николай Тарасов, Эо Чан Николай, Лариса Качайкина, Лада Мильченко, Евгения Чубич. Они оценивали выступления по нескольким критериям, среди которых композиционная целостность песни, литературные достоинства поэтического текста (использование метафор, сравнений, олицетворений) вокальное, инструментальное и техническое мастерство исполнителей и др.

Так, по результатам конкурса были определены победители в следующих номинациях:

* Диплом победителя в номинации «Песни о малой Родине»:

- Сергей Лопатин (с авторской песней «Путешествие на острова»);

- Алексей Прохоров (с авторской песней «Русский остров Сахалин»);

- Светлана Савелова (с песней «Восьмое чудо света», слова и музыка Андрея Чубича);

- Сергей Шиленко (с авторской песней «Сахалин»);

- Дуэт «Лучики» (композиция «Про Сахалин»).

- Шавкат Содиков (с песней «Наш город у моря»).

* Диплом победителя в номинации «Песни о любви»:

- Наталья Пчелинцева (с авторской песней «Жемчуга»);

- Арсентий Вятржик (с авторской песней «Добровольное счастье»).

* Диплом победителя в номинации «У природы нет плохой погоды»:

- Василий Левковский (с авторской песней «Итуруп»);

- Павел Гавриков (с авторской песней «Ну что тебе ещё сказать о Сахалине»).

Лауреатом III степени стал Алексей Прохоров, II место разделили Павел Гавриков и Сергей Шиленко. Диплом лауреата I степени завоевала Светлана Савелова. Гран-при конкурса по праву было присуждено Николаю Вишневскому. И, наконец, специальный приз жюри разделили между собой Кристина Монакова и Наталья Пчелинцева.

Завершился вечер гала-концертом от участников конкурса.