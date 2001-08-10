На специальный показ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 ноября в 16:00 в ККЗ «Комсомолец» пройдёт кинопоказ фильма «Подольские курсанты». Специально для этого на Сахалин приедет Глеб Данилов - российский актёр, герой фильма cсыгравший одну из главных ролей Славика Никитина, лауреат премии ТЭФИ «Летопись победы», также Глеб является автором документального фильма «Такая жизнь Глеба Данилова» и в свои юные годы уже успел посотрудничать с Московским драматическим театром им. М.Н. Ермоловой.

Фильм повествует о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. На Ильинский рубеж были направлены около трёх с половиной тысяч курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней стали преградой на его пути к Москве. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят-комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.

В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны Российской Федерации и воспоминания бывших курсантов Подольского военного училища. Эксперты отмечают фактологическую точность описания исторических событий в данном кинофильме, что позволяет использовать киноматериал не только в воспитательной работе, но и в образовательном процессе.

После просмотра фильма «Подольские курсанты» состоится встреча и автограф-сессия с одним из главных героев фильма – Глебом Даниловым.

Программа мероприятия:

15:45-15:55 – сбор участников

16:00-18:20 – просмотр фильма

18:20-19:00 – обсуждение, автограф-сессия

Военно-патриотический фильм рассчитан на возрастную категорию зрителей 12+. Вход по пригласительным билетам. Информация по телефону: 8 (4242) 240-390.