Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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16:18, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по ораторскому искусству

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по ораторскому искусству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по ораторскому мастерству «Искусство говорить» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 октября в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку». Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикером выступит режиссер театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ Алдар Базаржапов. Юных гостей ждут громкие чтения детской литературы и просмотр мультфильмов.

Встреча пройдет в молодёжном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ). Запись по телефону: +7 (4242) 45-25-28.

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