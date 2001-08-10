16:18, | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на мастер-класс по ораторскому искусству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастер-класс по ораторскому мастерству «Искусство говорить» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 октября в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку». Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Спикером выступит режиссер театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ Алдар Базаржапов. Юных гостей ждут громкие чтения детской литературы и просмотр мультфильмов.
Встреча пройдет в молодёжном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ). Запись по телефону: +7 (4242) 45-25-28.
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