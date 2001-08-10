Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Слет «Максимально культурно» прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Слет «Максимально культурно» на три дня занял самые популярные локации и площадки города Южно-Сахалинска. Первый день слета открыл конкурс для талантливой сахалинской молодежи "Новые огни". Отборочный тур начался 22 октября в арт-резиденции «Маяк». Участие приняли 64 человека в десяти номинациях. Среди них самыми популярными оказались эстрадный вокал, патриотические песни и авторские сочинения.

- Отличием от большинства проектов является то, что абсолютно каждый участник после своего выступления получает мини мастер-класс от членов жюри, которые подскажут, как сделать свой вокал еще лучше и ярче. —рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Второй день участники «Максимально культурно» посетили мастер-класс «Пой просто» от Юлии Лебеда. Певица– автор многочисленных хитов, вокальный коуч, участница ТВ проектов: «Х-Фактор», «Один в Один». Также Юлия является постоянным экспертом проекта телеканала «Россия 1» «Ну-Ка, все вместе!».

Вечернюю программу продолжил праздничный концерт «Посмотри на этот мир», который прошёл с аншлагом в Конгресс-Холле «Столица». В исполнении талантливых ребят из разных уголков Сахалинской области прозвучали детские произведения, основанные на творчестве сахалинской поэтессы Елены Олейник.

Третий день слёта, 24 октября, театральные подмостки сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова принимали патриотический концерт «Я люблю тебя, Россия!».

В концертной программе прозвучали трогательные композиции о просторах и красотах Родине, о любви к своей Отчизне. Талантливые ребята из разных уголков Сахалинской области настолько прочувствовали свои выступления, что выраженные в песнях эмоции захлестнули и зал. Невероятно артистичные, влюбленные в свою страну сахалинские мастера своего дела, покорили сердца зрителей. Специальный гость концерта Юлия Лебеда исполнила авторскую песню «Россия».

Благодарная на аплодисменты публика от души рукоплескала каждому исполнителю. В зале собралась разная публика, но всех их объединила любовь к своей стране, к месту, где родился и вырос. Патриотическая повестка как никогда популярна и востребована в нынешних реалиях.

«Очень понравился концерт, до мурашек. Даже не могу выделить кого-то одного, все артисты были на высоте. Если будет еще такой концерт, то мы с ребятами уже решили, что пойдем обязательно и позовем друзей и родителей – поделилась, Екатерина Грошева, участница Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

Ведущими концерта стали шоумен, организатор и продюсер всероссийского вокального конкурса «Новые огни» Роман Огнев и креативный директор медиахолдинга «АСТВ» Алена Баринова. Режиссёр-постановщик концертов Вячеслав Батумски.

Слет «Максимально культурно» проходил на Сахалине первый раз. Организаторами принято решение проводить его ежегодно, так как талантливой молодёжи в регионе очень много, и ее деятельность необходимо поддерживать и освещать. Молодые деятели культуры нуждаются в таких масштабных мероприятиях, которые в рамках региона выявляют таланты и помогают им двигаться дальше.