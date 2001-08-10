На Сахалине состоятся гастроли Челябинского государственного театра кукол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский театр кукол в пятый раз становится участником Всероссийского проекта «Большие гастроли». С 28 до 30 октября в рамках проекта на островной сцене состоятся показы спектаклей Челябинского государственного театра кукол им. В. Вольховского, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском театре кукол.

Театр создан в начале 1930-х годов и является одним из старейших в России и на Урале. Но его отличает не только богатейшая история, сегодня в репертуаре театра более пятидесяти спектаклей для зрителей всех возрастов, труппа активно гастролирует, является лауреатом многочисленных зарубежных и российских фестивалей.

Челябинский театр кукол один из немногих российских театров, имеющих свой собственный Международный фестиваль взрослых кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок».

На Сахалин гости привезут 3 спектакля, вошедшие в одно из самых востребованных направлений проекта – «Большие гастроли для детей и молодежи». С данным направлением сахалинские зрители познакомились одними из первых в России, еще в 2017 году, когда на остров приезжал «Театр актера и куклы Республика Саха (Якутия)». В сентябре 2018-го в рамках программы на Сахалине побывал Хабаровский театр юного зрителя, в 2021-м – Московский театр кукол, а артисты островного театра кукол в том же году побывали с гастролями в Москве, представив малышам «Я люблю вас, Ромашка» и «Мы летели на диване», а более взрослым зрителям — спектакль «Убить Бобрыкина».