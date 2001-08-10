В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча с Игорем Самариным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча прошла в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» под названием «Лица Победы». Работа над серией книг о героях, воевавших на Сахалине и Курилах, стала главной темой беседы, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
Со словами благодарности выступила заместитель директора по развитию музея и научной работе Анастасия Степаненко:
– Игорь Анатольевич, встреча с Вами – всегда праздник. Для музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Вы многое сделали, за что мы очень благодарны. Хочу напомнить гостям, что Игорь Анатольевич стоял у истоков создания экспозиции «Человек и Сахалин глазами Чехова» и передал много редких экспонатов в фонды.
Заполняя пробелы в истории, серия книг «Лица Победы», создавалась Игорем Самариным вместе с коллегами Музейно-мемориального комплекса «Победа»:
– Во время сбора информации мы обратились в сахалинские военкоматы и побывали в Курильске, Охе, Ногликах, Невельске, Аниве, Холмске и так далее. Сейчас в архиве лежат большие пачки списков ветеранов, которые датированы 1985 годом. Это когда прошла по всему СССР масштабная процедура по награждению всех живущих ветеранов к 40-летию Победы орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, – рассказал Игорь Самарин. – По итогу мы сделали список ветеранов, которые проживали на Сахалине и Курилах и воевали за освобождение островов. И сейчас вышло три тома «Лиц Победы», в которых размещена информация о 706 людях.
Среди почётных гостей на мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и члены Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».
Также «Литературную гостиную в музее» посетили воспитанники центра «Звездный» Троицкого детского дома, преподаватель которого Владимир Ориненко поделился, что в ходе экспедиции по местам боевой славы были собраны артефакты, которые он готов передать музеям.
Справка: Игорь Самарин является известным сахалинским краеведом, археологом, историком, путешественником, начальником научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа». Игорь Анатольевич – автор более 30 книг, является лауреатом премии Губернатора Сахалинской области в сфере культуры, лауреатом премии Сахалинского фонда культуры.
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» благодарит партнёров мероприятия: Сахалинское региональное отделение Союза писателей России, Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, Музейно-мемориальный комплекс «Победа» и Совхоз «Тепличный».
Проект «Литературная гостиная в музее» организован музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинским региональным отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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