Спектакль Чехов-центра завоевал награду на фестивале в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спектакль Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова «Вторник короткий день» (режиссер Александр Созонов) завоевал Приз дирекции театрального фестиваля «Балтийский дом». Об этом объявили вчера на пресс-конференции, посвященной итогам XXXII Международного театрального фестиваля в Санкт-Петербурге. В программе были 18 спектаклей из России, Беларуси, Литвы. Награждение лауреатов прошло в онлайн-формате.

Приз зрительских симпатий (Малая сцена) вручили спектаклю «Новаторы» (режиссер Никита Кобелев) Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Приз зрительских симпатий (Средняя сцена) достался постановке «Морфий» (режиссер Антон Федоров) Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Приз зрительских симпатий (Большая сцена) присудили спектаклю «Р» (режиссер Юрий Бутусов) Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Призом независимой прессы отмечена постановка «Записки юного врача» (режиссер Евгений Корняг) Белорусского государственного театра кукол.

Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева по видеоконференцсвязи поблагодарила дирекцию фестиваля: «Приятно получить такую высокую оценку нашей работе. Мы очень рады, когда выезжаем на фестивали. Это всегда большая честь и большая ответственность. Спасибо огромное, что вы нас пригласили, спасибо за то, что высоко оценили нашу работу. Мы очень любим наш спектакль в автобусе и безумно рады, что он пришелся по сердцу зрителям Санкт-Петербурга и дирекции фестиваля».

Напомним, «Вторник короткий день» – первый иммерсивный спектакль Чехов-центра, место действия которого рейсовый автобус. История, рассказанная молодым драматургом Светланой Петрийчук, повествует о женщине из Благовещенска, которую сын наркоман заставляет возить спайс из Китая в Россию, поэтому режиссер Александр Созонов предложил зрителям отправиться в это опасное путешествие вместе с героиней. 13 октября сахалинцы представили постановку на ХХХII Международном театральном фестивале «Балтийский дом». Это стало возможным благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.