Творческий вечер Николая Тарасова собрал друзей в Сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейный творческий вечер сахалинского автора, члена Союза писателей России, ответственного секретаря регионального отделения СПР Николая Тарасова состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На встрече у друзей и почитателей таланта Николая Тарасова появилась возможность напрямую пообщаться с автором, послушать изданные в разные года стихотворения и прозу.

Ведущая вечера – специалист СахОУНБ Наталья Сафронова – познакомила гостей с основными фактами из биографии писателя. Так, присутствующие узнали, что первая поэтическая публикация Николая Тарасова была опубликована в 1962 году в газете «Пионер Востока». В старших классах школы Николай печатался в молодёжных газетах Узбекистана и Туркмении, стихи регулярно звучали на республиканском радио в Ташкенте. На Сахалин автор попал в 1966 году по призыву в армию. Во время службы активно участвовал в литературной жизни острова и уже в 1967 году был приглашён на первый областной семинар молодых писателей Сахалина. В 1974 году островной поэт стал участником Иркутского зонального семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, а в 1975 – VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. С 1988 года по настоящее время избирается и успешно работает ответственным секретарём Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Николай Антонинович переводил стихи с узбекского, нанайского, нивхского. Перевёл на русский язык эпическую поэму сахалинских нивхов «Поселение бухты Чёрной земли» с подстрочника, подготовленного Владимиром Санги.

Стихи юбиляра публиковались в журналах «Звезда Востока», «Аврора», «Наш современник», «Сибирские огни», «Байкал», «Дальний Восток», «День и ночь», «Юность», «Сибирь», в «Литературной газете», в литературно - художественном сборнике «Сахалин», в сборниках «Остров», «Голос сердца», «Бухта Лазурная», «Каменный пояс», «Жизнь вокруг нас», «Острова поэзии», в альманахах «Поэзия», «Сахалинский альманах», «Тобол», «Сихотэ­Олимп», в поэтической антологии «Дальний Восток в поэзии современников» и в других изданиях. Стихотворения писателя переводились на чешский, эстонский, немецкий, узбекский, японский языки. Николай Антонинович – заслуженный работник культуры Сахалинской области. За вклад в культуру и искусство награждён медалью А.С. Пушкина. Лауреат премий Сахалинского комсомола, Сахалинского фонда культуры, премии губернатора Сахалинской области. С 1997 года Николай Тарасов является руководителем литературного объединения «Лира».

Читая стихи, писатель делился их предысторией и своими наблюдениями. Также он рассказал, что стихи возникают из литературы, из чтения книг, именно они влияют на творчество. Например, после прочтения книг «За землю Русскую» Анатолия Субботина, «Русь изначальная» Валентина Иванова, «Князь Серебряный» Алексея Толстого, романов Василия Яна и Сергея Бородина появились такие стихи как «Аввакум», «Звонарь», «Блаженный», «Монолог инквизитора», «Монолог актера», «Печенеги» и другие.

Герой вечера с теплотой вспомнил писателей и поэтов, с которыми тесно общался, работал и дружил. Среди них – Валентин Потапов, Евгений Лебков, Владимир Переверзев, Анатолий Тоболяк.

Помимо прочего, гости мероприятия послушали песни, написанные на стихи Николая Тарасова, прозвучавшие в художественных фильмах, снятых киностудиями имени Максима Горького, «Мосфильмом» и компанией «Всемирные Русские Студии».

В завершение вечера гости задали Николаю Тарасову различные вопросы. Например, на вопрос, что автора радует сегодня и что бы он хотел вернуть из прошлого, писатель ответил, что накопил воспоминаний о своих друзьях, близких и событиях, связанных с ними, и не хотел бы ничего возвращать и снова переживать. А радует юбиляра его коллекция музыки бельканто, камней самоцветов, и собственные литературные открытия. Также у Николая Тарасова поинтересовались какой период его жизни отличается особым вдохновением. По мнению писателя, это было в 70-80х годах, но и сейчас временами возникает.