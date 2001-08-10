От сахалинских танцоров ждут заявки на 12 арт-фестиваль "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр молодёжных инициатив Южно-Сахалинска объявляет начало сбора заявок на арт-фестиваль «Заяви о себе» в направлении "Хореографическое искусство". Кампания продлится до 7 ноября.
Участникам предстоит преодолеть два этапа: отборочный тур 10 ноября и финал 19 ноября. Оценивать выступления конкурсантов будут члены жюри - известные деятели культуры, искусства, профессиональные хореографы. Финальная битва танцоров состоится на сцене городского дома культуры "Родина", рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.
К участию в арт-фестивале «Заяви о себе» по направлению «Хореографическое искусство» приглашаются как любители, так и профессионалы. Важное условие для конкурсантов — это возрастной ценз от 14 до 35 лет. Принять участие могут как солисты, так и коллективы. В последнем случае не менее половины танцоров должны быть в возрасте от 14 до 35 лет. Продолжительность выступления, которое готовят конкурсанты, не должна превышать 5 минут.
Победителей среди танцоров 12 арт-фестиваля определят в трёх номинациях: «Сольное исполнение», «Дуэт» и «Коллективное исполнение». Участники могут заявиться в каждой из них.
Для этого нужно заполнить анкету и технический райдер, выслать их на электронную почту [email protected] с пометкой «Арт -фестиваль». А также эти документы можно принести в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 27 (МАУ «Центр молодежных инициатив») или заполнить электронную форму по ссылке: https://vk.com/app6013442_-53958268?form_id=27#form_id=27 .
Напомним, в этом сезоне Центр молодёжных инициатив уже выявил победителей арт-фестиваля «Заяви о себе» в художественном чтении произведений и в вокальном искусстве. Хореография станет заключительным направлением.
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