Книжная выставка, посвящённая 90-летию СахНИРО, открылась в областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая книжно-иллюстративная выставка «СахНИРО – 90», приуроченная к 75-летию островного региона и 90-летию со дня создания Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, открылась 17 октября в областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспозиция представляет литературу, отражающую научную деятельность СахНИРО и его сотрудников, исследования водных биоресурсов, материалы научно-практических конференций. Большую часть выставки занимают исследования сотрудников института, опубликованные в печатных книжных изданиях. Читатели могут ознакомиться с книгами, освещающими вопросы биологии, воспроизведения лососёвых рыб, лососеводства. Здесь представлены такие издания, как «Жизнь тихоокеанских лососей», «Особенности воспроизводства кеты в связи с её размерно-возрастной структурой», «Промысел биоресурсов в водах Курильской гряды: современная структура, динамика и основные элементы». Тему исследования водных биоресурсов продолжают книжные издания, раскрывающие изучение биологии, условий обитания, распределения и миграции ракообразных, обитающих у берегов Сахалина и Курильских островов.

Важное место на выставке отведено юбилейным изданиям «Под созвездием Персея. СахНИРО 70 лет» и «От Александровска до Южного за 80 лет», которые включают очерки об истории института, воспоминания сотрудников, научно-исследовательскую работу и архивные фотографии. Отдельную полку занимают тематические выпуски трудов СахНИРО, представляющие работы сотрудников института, где объектами научных исследований являются промысловые рыбы, беспозвоночные и водоросли, распространенные в прибрежных водах Сахалина и Курильской гряды. Дополнением к выставке являются иллюстративные материалы и CD с электронными изданиями.

Выставка расположена в зале им. Г.И. Невельского (2-й этаж СахОУНБ) и продолжит свою работу до 21 ноября. Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.