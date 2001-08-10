В Южно-Сахалинске пройдет слет поисковых отрядов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Восемь команд поисковых отрядов и объединений патриотической направленности из семи районов Сахалинской области примут участие в областном слёте поисковых отрядов и объединений патриотической направленности «Поиски. Находки. Открытия», посвящённом празднованию 75-летия образования Сахалинской области. Слёт пройдёт с 18 по 21 октября в Южно-Сахалинске.
В программе слёта – конкурс социальных проектов «Живая память поколений», конкурс «Уникальный экспонат», исторический квест, поисковые работы, образовательный блок для руководителей делегаций и участников слёта, возложение цветов на мемориальном комплексе (Холмский перевал).
Организаторами выступают министерство образования Сахалинской области, Областной центр внешкольной воспитательной работы и региональное отделение Российского движения школьников. Социальные партнёры – министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», региональное отделение Поискового движения России, агентство по делам молодёжи Сахалинской области, Областной центр народного творчества.
Слёт проводится с целью развития и координации в образовательных организациях Сахалинской области поисковой и музейной деятельности.
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