Сахалинцев приглашают на фестиваль-конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 12 октября по 12 ноября 2022 года на территории Сахалинской области состоится региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященный 75-тию образования Сахалинской области.
Участниками фестиваля могут быть исполнители и творческие коллективы.
Возраст участников от 14 до 35 лет.
Фестиваль-конкурс проводится в следующих направлениях:
1) авторы-исполнители;
2) произведения Сахалинских авторов;
3) произведения отечественных авторов.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Академический вокал»;
2) «Народный вокал»;
3) «Эстрадный вокал»;
4) «Джаз-рок»;
5) «Рэп-исполнительство».
Сольные исполнители и вокальные коллективы могут заявить на Фестиваль-конкурс не более двух произведений в разных номинациях.
Для участия в Фестивале-конкурсе каждый участник или вокальный коллектив подает заявку на участие, а также прикрепляют к письму видео-запись (ссылку) собственного выступления песни патриотической направленности, заявленной на фестиваль-конкурс, и направляют её в адрес Оргкомитета в срок до 03 ноября 2022 года на электронный адрес: [email protected]
12 ноября 2022 года в г.Южно-Сахалинске состоится Гала-концерт и церемония награждения Лауреатов фестиваля-конкурса.
Организатором фестиваля является Сахалинская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». Мероприятие проходит при поддержке Агентства по делам молодёжи островного региона.
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