Сахалинцев приглашают на фестиваль-конкурс патриотической песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 12 октября по 12 ноября 2022 года на территории Сахалинской области состоится региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященный 75-тию образования Сахалинской области.

Участниками фестиваля могут быть исполнители и творческие коллективы.

Возраст участников от 14 до 35 лет.

Фестиваль-конкурс проводится в следующих направлениях:

1) авторы-исполнители;

2) произведения Сахалинских авторов;

3) произведения отечественных авторов.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Академический вокал»;

2) «Народный вокал»;

3) «Эстрадный вокал»;

4) «Джаз-рок»;

5) «Рэп-исполнительство».

Сольные исполнители и вокальные коллективы могут заявить на Фестиваль-конкурс не более двух произведений в разных номинациях.

Для участия в Фестивале-конкурсе каждый участник или вокальный коллектив подает заявку на участие, а также прикрепляют к письму видео-запись (ссылку) собственного выступления песни патриотической направленности, заявленной на фестиваль-конкурс, и направляют её в адрес Оргкомитета в срок до 03 ноября 2022 года на электронный адрес: [email protected]

12 ноября 2022 года в г.Южно-Сахалинске состоится Гала-концерт и церемония награждения Лауреатов фестиваля-конкурса.

Организатором фестиваля является Сахалинская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». Мероприятие проходит при поддержке Агентства по делам молодёжи островного региона.