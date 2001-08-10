Сахалинская областная универсальная научная библиотека отмечает юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию учреждения, прошло в киноконцертном зале «Комсомолец». Поздравить коллектив пришли представители органов власти, общественных организаций, культурных объединений, волонтеры и читатели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в адрес нынешних и бывших руководителей, благодаря которым за 75 лет библиотека стала одним из крупных социокультурных и информационных центров Дальневосточного Федерального округа, прозвучало много теплых слов. Гости праздника вспоминали историю, делились воспоминаниями о масштабных событиях и победах, говорили о планах развития.

От имени мэра Южно-Сахалинска и администрации сотрудников библиотеки поздравила директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова. Она вручила приветственный адрес директору Валентине Малышевой, отдельно отметив помощь в реализации социальных проектов города.

- Ваше учреждение имеет особый статус, это действительно лицо города, лицо региона, библиотека расположена в самом сердце, в центре Южно-Сахалинска — это о многом говорит. Спасибо вам, прекрасный коллектив, за огромный вклад в сферу культуры областной столицы и большую просветительскую работу. Поздравляю и желаю активных, мыслящих читателей, творческого вдохновения, семейного благополучия и здоровья! С юбилеем!, - отметила Ирина Герасимова.

В 2022 году Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку занесли на городскую Доску почета. Награда присуждена за огромный вклад в развитие областной столицы.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека была образована 12 августа 1947 года по решению Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся. Для читателей двери открылись в октябре 1947 года.