09:18, | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на читательскую конференцию по книге Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Читательская конференция по книге Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд": секрет популярности современного прозаика» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 ноября. Начало в 16:30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
К участию приглашаются школьники, студенты, учителя, преподаватели и все заинтересованные лица. Заявки принимаются до 10 ноября на электронную почту [email protected].
Требования к материалам для публикации размещены в Положении на сайте СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону: +7(4242) 45-25-02.
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