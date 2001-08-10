Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
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09:18, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на читательскую конференцию по книге Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"

Сахалинцев приглашают на читательскую конференцию по книге Гузель Яхиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Читательская конференция по книге Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд": секрет популярности современного прозаика» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 ноября. Начало в 16:30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

К участию приглашаются школьники, студенты, учителя, преподаватели и все заинтересованные лица. Заявки принимаются до 10 ноября на электронную почту [email protected].

Требования к материалам для публикации размещены в Положении на сайте СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону: +7(4242) 45-25-02.

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