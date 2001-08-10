Всероссийской день чтения отметили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию «Сила книги», приуроченную ко Всероссийскому дню чтения, провели 7 октября специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Ее участниками стали учащиеся школ № 5, 8, 22 Южно-Сахалинска, студенты ЮСПК СахГУ, Политехнического колледжа, а также учителя и преподаватели, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники акции встретились с председателем совета молодых ученых при Правительстве Сахалинской области, психоаналитиком Ольгой Снегиревой и директором АНО ДО «Центр саморазвития «Страна СОВ», кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка и литературы СахГУ Людмилой Гринько.

В начале мероприятия Ольга Снегирева поинтересовалась у молодежи, зачем нужна книга, затем обсудили разницу между жанром нон-фикшн и художественной литературой. Далее лектор познакомила читателей со своей любимой книгой «Тезей» Мэри Рено, прочла наиболее понравившиеся отрывки из этого произведения, после чего состоялось активное обсуждение греческой мифологии. В конце встречи ребята задавали вопросы. Например, какой жанр считается самым полезным, или какие книги стоит прочесть в их возрасте, и получили соответствующие рекомендации.

В свою очередь Людмила Гринько рассказала собравшимся о словарях, отметив, что ей как преподавателю русского языка и литературы, к словарям приходиться обращаться чаще обычного, и это книги-открытия.

Встреча была построена так, чтобы перед юными читателями возникали вопросы, шарады, головоломки, на которые можно было ответить, обратившись к словарям. Например, расставить ударения в словах «куркума», «апостроф», «феномен», понять, родственны ли слова «гладиолус» и «гладиатор», перевести с русского диалектного на русский литературный текст со словами «оногдысь», «герлыга», «кочеты», «клуня». Иногда ребята из пятого класса отвечали на вопросы спикера точнее и быстрее, чем студенты.

В акции приняли участие более ста человек.